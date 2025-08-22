El marido es franco sobre los activos de MPOK ALPA

VIVA – La familia extendida todavía está envuelta MPOK ALPA quien murió de cáncer de seno. Exactamente siete días después de su muerte, la familia mantuvo a Tahlilan en su residencia en el área de Ciganjur, South Yakarta.

Aji DarmajiEl esposo de MPOK Alpa, que se llama familiarmente Idung, vuelve a contar cómo su difunta esposa siempre trata de no molestar a los demás, incluso en tiempos difíciles relacionados con financieramente cuando se enfrenta a su dolor. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Idung explicó que durante casi dos años, él y su esposa tuvieron que ir y venir a someterse a un tratamiento, incluso a Malasia. Se toman varias acciones médicas como la radiación y la quimioterapia para la curación. Sin embargo, el largo viaje ciertamente drena las finanzas. Están dispuestos a usar ahorros e incluso vender algunos activos que tienen.

«Para los niños de la escuela, gracias a Dios, había cuestión de tiempo, solo usamos para el tratamiento de MPOK. Hay algunos vehículos que vendemos para recibir tratamiento, también hay dos vehículos», dijo en Instagram @Rumpi_Gosip el viernes 22 de agosto de 2025.

Dos de sus automóviles se venden para cubrir los costos hospitalarios, además de usar un seguro de salud. Desafortunadamente, el límite para el uso del seguro se usa debido a la duración del tratamiento.

«Se ha quedado sin el límite, el costo es muy poderoso. Son casi dos años de tratamiento, de ida y vuelta en el extranjero», explicó Aji.

Admitió que la lucha hizo que sus ahorros se secaran a pesar de que todavía había restos para las necesidades diarias. Idung también cree que la fortuna siempre fluirá nuevamente para su familia.

«Nuestros ahorros están secos. Luego todo ha terminado, hasta que está seco. Solo hay mucho dinero para terminar (a la venta).