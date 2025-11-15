El marido de Boiyen es médico, reunión entre Erika Carlina y DJ Panda Kandas

Jacarta – Llegan noticias felices y sorprendentes del mundo del entretenimiento de Indonesia. Cómico Chicoo conocida por su nombre completo Yeni Rahmawati, finalmente ha renunciado oficialmente a su soltería. La figura de su marido también está en el punto de mira. Por otro lado, Erika Carlina finalmente dio una señal de que no había cerrado la puerta al perdón DJ Panda.

Varias noticias se han convertido en temas de tendencia a lo largo del día. Los siguientes son los 4 artículos de noticias más populares en el canal Showbiz VIVA, edición del sábado 15 de noviembre de 2025. ¡Vamos, desplázate más!

Elegante historia educativa y profesional de Rully Anggi Akbar, el marido de Boiyen que tiene un doctorado



Rully Anggi Akbar Foto : Instagram Rully Anggi Akbar

Llegan noticias felices y sorprendentes del mundo del entretenimiento de Indonesia. El comediante Boiyen, o conocido por su nombre completo Yeni Rahmawati, finalmente ha renunciado oficialmente a su vida de soltero. A la edad de 38 años, Boiyen está decidido a casarse con su ídolo, Rully Anggi Akbar, el sábado 15 de noviembre de 2025 en una procesión sagrada que se llevará a cabo en el área de ICE BSD, South Tangerang.

¡En los segundos finales, el segundo encuentro entre Erika Carlina y DJ Panda en la comisaría fracasa! ¿Qué está pasando realmente?

El drama ocurrió durante la reunión planificada entre la artista Erika Carlina y Giovanni Surya alias DJ Panda el viernes 14 de noviembre de 2025.

Sarwendah Visitado por el cobrador de deudas, Gegara Rubén Onsu ¿Faltan cuotas de automóvil?

El nombre de Sarwendah volvió a ser objeto de debate público después de que se hiciera viral la noticia de que de repente fue visitado por cobradores de deudas en la tarde del 7 de noviembre de 2025.

Erika Carlina perdonará a DJ Panda, siempre y cuando…

Luego de una serie de polémicas y procesos judiciales ocurridos en los últimos meses, Erika Carlina finalmente ha dado la señal de que no ha cerrado la puerta al perdón para DJ Panda.

