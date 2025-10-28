El maratón de la ciudad de Nueva York presenta la medalla Finisher con un diseño único para 2025

Cada año el organizadores de maratón en Correcaminos de Nueva York Presentar una nueva medalla de finalista para la TCS Maratón de la ciudad de Nueva Yorky para 2025 han introducido un giro sutil pero significativo. El diseño familiar (una Estatua de la Libertad estilizada en el centro, el logotipo del evento y la fecha del año) permanece, pero para 2025 agregaron ranuras diagonales grabadas en la superficie de la medalla, con la intención de evocar el terreno ondulado del campo, desde el inicio de Staten Island a través de los cinco distritos hasta el final en Central Park.

Estos Las ranuras no son simplemente decorativas.. Según el comentario de NYRR, el nuevo patrón táctil es un guiño a los “altibajos” que enfrentan los corredores a lo largo del viaje de 26,2 millas. En cierto sentido, la medalla se convierte en un mapa físico de la experiencia del corredor: puedes trazar esas crestas con el dedo y recordar cómo se sintió el recorrido bajo tus pies.

Cómo se compara la medalla de 2025 con la de años anteriores

Históricamente, el medalla de finalista de maratón tiene una consistencia equilibrada con actualizaciones de diseño ocasionales. En los últimos años, el diseño y la paleta de colores (medalla en tono dorado, cinta azul marino con números de año en negrita) siguen siendo reconocibles como «Maratón de Nueva York». La edición 2025 conserva esa estética clásica al tiempo que incorpora la nueva textura de ranura para que se sienta familiar y fresca.

A modo de comparación: algunas medallas anteriores destacaban grandes siluetas del horizonte, o la ruta de los cinco distritos en relieve, o una cinta con el mapa del recorrido impreso en la correa. El diseño de este año se aleja ligeramente de los trucos del mapa en cinta y en su lugar integra la «historia de la ruta» en la cara de la medalla a través de detalles táctiles.

Corredores, espectadores y el panorama general

Más allá de la medalla en sí, el TCS New York City Marathon 2025 está previsto que atraer un gran campo y una gran participación de los espectadores. Según los anuncios, la prueba prevé la asistencia de más de 55.000 corredores este año. A estos corredores se unirán millones (sí, MILLONES) de espectadores a lo largo de la ruta.

El maratón de la ciudad de Nueva York lleva una historia tan rica y enérgica como la propia ciudad. Celebrada por primera vez en 1970, la carrera comenzó con humildad: solo unas pocas docenas de corredores completaron varias vueltas alrededor de Central Park. Seis años más tarde, en 1976, el curso se transformó en el ruta legendaria de los cinco distritos que los corredores conocen hoy: comienza en Staten Island, cruza Brooklyn, Queens y el Bronx, antes de terminar triunfalmente en Central Park.

Cada noviembre, las calles de Nueva York cobran vida cuando más de dos millones de espectadores se alinean en la ruta para animar, gritar, cantar y llevar a los corredores a lo largo del recorrido de 26,2 millas. El la atmósfera es eléctrica–Los veteranos suelen decir que el apoyo del público en Nueva York no tiene comparación en ningún otro lugar del mundo. El rugido de la Primera Avenida, el ritmo de los tambores en Brooklyn y el emotivo último kilómetro en Central Park se combinan en una experiencia que define lo que hace que esta carrera sea tan especial.

Socios para la carrera incluyen el Banco Ciudadano, Tarjeta MasterCardNew Balance, la familia Rudin y United Airlines.

Este año se celebra la 54ª edición del maratón, tendrá lugar el domingo 2 de noviembrey la anticipación es particularmente alta. Entre los participantes de élite se encuentra el maratón GOAT, Eliud Kipchogequien ha anunciado que este será su séptimo Mayor Mundial de Maratón. su presencia eleva el evento a un estatus histórico.

«La idea de correr en Nueva York siempre ha vivido en mi corazón», dijo Kipchoge. «Tengo muchas ganas de experimentarlo todo, escuchar a la multitud, conocer a la gente de allí y dejar una huella duradera en la comunidad de corredores».