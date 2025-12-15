El mapache que destrozó una licorería de Virginia tuvo dos robos anteriores







Un mapache que se desmayó borracho después de correr como loco en un licorería virginia es sospechoso de otros dos “robos”.

Las imágenes de botellas rotas y del animal tirado junto al inodoro se volvieron virales la semana pasada, pero la mujer que lo encontró reveló que el mapache tiene forma. «Esta no es la primera vez que entra en uno de los edificios. Este es el tercer robo que sufre», dijo la oficial de protección animal Samantha Martin.

«Estaba en el estudio de karate, creo que ingresó al DMV (Departamento de Vehículos Motorizados) y una vez comió algunos de sus bocadillos». La señora Martin dijo que el “pequeño bicho inteligente” había sido retirado en ambas ocasiones de esos negocios, que se encuentran en el mismo complejo que el Tienda de licores ABC en Ashland.

