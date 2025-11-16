El mapa de la comunidad automotriz de Indonesia se está expandiendo

Jacarta – Crecimiento comunidad La automoción en Indonesia sigue mostrando una dinámica interesante, especialmente por parte de los grupos de usuarios móvil-coche nuevo. Uno que se robó la atención fue el Xforce Owner Club (XFOC) Indonesia, una comunidad de propietarios Mitsubishi Xforce que ahora cuenta con una red de miembros repartidos en varias regiones, aunque solo lleva un año de existencia.

Esta comunidad celebró su primer aniversario el sábado 15 de noviembre de 2025, a través del evento 1st Anniversary Celebration XFOC Indonesia en el Mercure Ancol Hotel, Yakarta. Más de 50 miembros asistieron con sus familias, lo que marcó las fuertes interacciones interregionales que se han construido desde que se formó esta comunidad.

Comunidad Mitsubishi Xforce

XFOC comenzó en grupos de Facebook y WhatsApp, antes de finalmente celebrar el primer café molido el 22 de junio de 2024 en Kota Wisata, Cibubur. Este encuentro fue el punto de partida para la formación de la comunidad, que luego se formalizó mediante un encuentro nacional en noviembre de 2024 en Bekasi.

Con el paso del tiempo, el número de miembros creció rápidamente. Actualmente, XFOC Indonesia tiene más de 130 miembros repartidos en 31 ciudades y 13 provincias, desde Jabodetabek, Bandung, Java Central, Yogyakarta, Java Oriental, Bali, Lampung, Riau, Medan, Aceh, hasta Kalimantan del Sur y Kalimantan Oriental.

Esta distribución muestra que el entusiasmo de la comunidad automovilística no sólo se concentra en las grandes ciudades, sino que también es fuerte en muchas regiones.

Para fortalecer esta red, XFOC ha formado siete capítulos oficiales: Jakarta Raya, Depok Bogor Raya, Bekasi Raya, Parahyangan, Banten Raya, Central Java-DIY y East Java-Bali. Esta estructura de capítulos hace que las actividades comunitarias estén más organizadas y facilita que los miembros de varias regiones se conecten entre sí.

El presidente general de XFOC Indonesia, Johan Chaniago, evaluó que la amplia distribución de miembros es una prueba de que la comunidad no es sólo un espacio de reunión, sino también un foro para intercambiar información y experiencias sobre automoción.

«Estamos comprometidos a mantener la solidaridad, la integridad y el profesionalismo en esta comunidad», dijo en un comunicado recibido el domingo 16 de noviembre de 2025.

En la celebración de su primer aniversario, XFOC realizó un trueno alrededor del área de Taman Impian Jaya Ancol como evento de apertura. A continuación la actividad continuó con una cena de gala y celebración en el salón del hotel. También estuvieron presentes varios representantes de la comunidad Mitsubishi, patrocinadores y MMKSI.