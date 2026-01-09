El mapa automovilístico del sudeste asiático está cambiando, los coches japoneses están empezando a ser eliminados

VIVA– Fabricante móvil Japón empezando a perder cuota de mercado en la región del Sudeste Asiático. La posición dominante durante décadas está empezando a erosionarse, en consonancia con la agresiva expansión de las marcas. Porcelana que se centra en coches eléctricos (EV) a precios más asequibles.

Esta condición es más pronunciada en Tailandia, conocida como la principal base de producción de los fabricantes japoneses en el sudeste asiático. Desde 2022, marcas chinas como BYD han entrado masivamente construyendo fábricas locales y ofreciendo vehículos eléctricos a precios competitivos.

Citado por VIVA Otomotif de The Daily Star, el viernes 9 de enero de 2026, el impacto fue que la cuota de mercado de nueve marcas japonesas en Tailandia cayó significativamente hasta el 69,8 por ciento en los primeros 10 meses de 2025. Esta cifra disminuyó un 6,6 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior.

De hecho, a lo largo de la década de 2010, los fabricantes japoneses controlaron casi el 90 por ciento del mercado tailandés. Incluso en 2023, su cuota de mercado habrá caído al 77,8 por ciento y tiene el potencial de caer por debajo del 70 por ciento a lo largo de 2025.

En la Exposición Internacional del Automóvil de Tailandia de 2025, Toyota está tratando de contrarrestar esta tendencia lanzando el nuevo Hilux. La camioneta, a la que a menudo se hace referencia como el «automóvil nacional» de Tailandia, ahora viene con un motor diésel mejorado que es más eficiente, además de la adición de una variante eléctrica.

El presidente de Toyota Motor Tailandia, Noriaki Yamashita, enfatizó que su partido quiere mantener la cadena de suministro aumentando las ventas.

Una situación similar ocurre también en Indonesia, que representa alrededor del 30 por ciento del mercado automotriz del Sudeste Asiático. La participación de mercado de los fabricantes japoneses en Indonesia caerá por debajo del 90 por ciento en 2024, luego disminuirá nuevamente al 82,9 por ciento en los primeros 10 meses de 2025. En Vietnam, la competencia entre las marcas japonesas y los nuevos actores también se está volviendo más dura.

La entrada de automóviles chinos es un factor importante para cambiar el panorama competitivo. Con precios de vehículos eléctricos más baratos, los fabricantes chinos han logrado captar más del 20 por ciento del mercado tailandés. También están empezando a competir seriamente en Indonesia mediante la construcción de instalaciones de producción locales.

Esta presión ha obligado a varias marcas japonesas a reducir su capacidad de producción. Honda planea combinar sus dos fábricas de automóviles en Tailandia en una sola ubicación a partir de 2026. Mitsubishi Motors incluso detendrá la producción en una de sus tres fábricas en 2027.