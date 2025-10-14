El manejo de vehículos ODOL ya no se puede posponer

Yogyakarta, VIVA – El Director General de Transporte Terrestre (Dirjen Hubdat) del Ministerio de Transporte (Kemenhub), Aan Suhanan, analizó una serie de medidas que se están tomando para mejorar aspectos de la seguridad del tráfico y transporte camino.

Partiendo de la seriedad del gobierno a la hora de afrontar los problemas vehículo más dimensiones y cargas, para enfatizar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de las Empresas de Transporte Público.

Así se transmitió al inaugurar la IV Conferencia Nacional de Trabajo (Mukernas) de la Organización de Transporte Terrestre (Organda) para el período 2021-2026 en Yogyakarta, el martes 14 de octubre de 2025.

Llevando el tema «Fortalecimiento de la aplicación de la ley y las normas de transporte por carretera en respuesta Sangre y Mejorar la Seguridad del Transporte Terrestre”, Aan afirmó que el transporte terrestre juega un papel importante en el sistema logístico nacional, por lo que exige altos estándares de seguridad, eficiencia y servicio.

«El manejo de ODOL en Indonesia ya no se puede posponer, porque este problema ha causado impactos nefastos en varios aspectos, empezando por accidente «Un tráfico que causa muertes, atascos, daños a la infraestructura vial, disminución de la vida útil de los vehículos y aumento de la contaminación del aire», afirmó.

La seriedad del gobierno en el manejo de vehículos de más dimensiones y cargas se lleva a cabo a través de varios pasos, incluida la elaboración del Plan de Acción Nacional (RAN) ODOL 2025-2029 que coordina el Ministerio Coordinador de Infraestructura y Desarrollo Regional.

«Esta RAN implica nueve planes de acción integrales, incluida la desregulación regulatoria y la provisión de incentivos/desincentivos para los actores empresariales», dijo.

Luego, Optimizar la Implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de las Empresas de Transporte Público. Hasta junio de 2025, el número total de empresas que han pasado por SMK-PAU ascenderá a 220 empresas, de las cuales 142 empresas de transporte de mercancías y 78 empresas de transporte de personas.

«Lo siguiente es la digitalización de la prueba de aprobación de la prueba periódica (BLUe RFID). Las marcas de prueba en forma de pegatinas RFID pueden acelerar la lectura del vehículo, facilitar la aplicación de la ley y optimizar el seguimiento y registro del vehículo. Este sistema BLUe también está integrado con varias partes como MitraDarat, Ferizy, My Pertamina, Jasa Marga, Pelindo y ETLE Korlantas Polri», dijo Aan.

A continuación, dijo que actualmente se encuentra optimizando la supervisión a través de la Unidad de Implementación de Pesaje de Vehículos Motorizados (UPPKB) o Puente de Pesaje. Hasta 2024, habrá 89 UPPKB en funcionamiento y algunas de ellas están equipadas con tecnología Weigh In Motion (WIM).