El manejo de los académicos aumenta la capacidad de Kopdes HR, Menkop Budi: para maximizar el potencial

Yakarta, Viva – El Ministerio de Cooperativas en colaboración con académicos en un esfuerzo por aumentar la capacidad de los recursos humanos (SDM) Village/Kelurahan Merah Putih Cooperative (KDMP). Esto se hizo cooperando con el Consejo de Canciller de Educación Superior del Estado de Indonesia, el Foro de Canciller Indonesia y la Universidad de Indonesia (UI).

La cooperación estuvo marcada por la firma de un memorando de entendimiento (MoU) entre Kemenkop y las tres entidades de educación superior en Yakarta, lunes. Ministro de Cooperativas Budi Arie Setiadi declaró que la participación de las instituciones terciarias fue muy crucial mediante la implementación del tridharma de educación superior, a saber, educación, investigación y servicio comunitario.

Budi Arie explicó que a través de esta colaboración, las universidades contribuirán de varias maneras, incluso a través del Programa de Conferencias de Trabajo Real (KKN), el desarrollo de incubadoras comerciales y el aumento de la capacidad de la gestión de la gerencia, los supervisores y los gerentes cooperativos para el orden cabezales El rojo y el blanco tienen un gobierno profesional.

«(A través de KKN) hay muchos estudiantes con ciencias multidisciplinarias que pueden ayudar y desarrollar KDMP en aldeas y Kelurahan, para optimizar el potencial de la aldea, para que pueda proporcionar beneficios económicos para sus ciudadanos», dijo Budi en Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

Agregó que las universidades también pueden colaborar con empresas en la aldea a través de incubadoras de negocios, que tienen un gran potencial para fortalecer la independencia de la aldea.

Presidente del Voluntario de Projo, Budi Arie Setiadi en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, viernes 7 de marzo de 2025

Budi Arie explicó específicamente que la cooperación con la Asamblea del Rector de la Educación Superior del Estado de Indonesia se centraría en la unificación de todos los PTN estatales y Politécnicos para fortalecer la capacidad de los recursos humanos cooperativos, armonizar el plan de estudios y los resultados de la investigación posterior.

Mientras tanto, la cooperación con el Foro del Canciller Indonesio tiene como objetivo desarrollar sinergia en la implementación de políticas cooperativas, que van desde instituciones, digitalización, desarrollo de negocios, investigación e innovación.

Junto con la Universidad de Indonesia, se enfatizará la cooperación en la educación, la investigación y el servicio comunitario, incluido el programa Merdeka Learning-Merdeka y KKN temático que se centra en los Kopdes rojos y blancos.

Budi Arie dijo que a través de la sinergia entre Kemenkop, la educación superior y los gobiernos regionales, se esperaba que nacieran programas de colaboración, modelos comerciales innovadores y estándares de competencia para cooperativas que podrían aplicarse en toda Indonesia.

El presidente del Foro del Canciller Indonesio, Nurhasan, dijo que 4.300 universidades, tanto públicas como privadas, que eran miembros del foro estaban listas para apoyar la capacitación de recursos humanos de Kopdes rojo y blanco, incluso a través de KKN temáticos que involucrarían a estudiantes y lectores. (Hormiga)