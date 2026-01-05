El Manchester United despide oficialmente a Rubén Amorim

VIVA – manchester unido despidió oficialmente al entrenador en jefe Rubén Amorim tras una grave ruptura en las relaciones con los altos mandos del club.

Esta decisión se tomó poco después de que Amorim hiciera una controvertida declaración a la directiva del club tras el empate 1-1 contra el Leeds United el pasado domingo. En su declaración, el técnico portugués incluso dio a entender que solo duraría como máximo 18 meses Old Trafford.

Esta situación se convirtió en un punto de inflexión. La dirección del Manchester United finalmente dio pasos firmes al poner fin a la colaboración con Amorim después de 14 meses como entrenador en jefe.

«Rubén Amorim ha dejado su puesto como entrenador del Manchester United», escribió el club en un comunicado oficial difundido el lunes.

Rubén Amorim fue nombrado entrenador de los Red Devils en noviembre de 2024 y llevó al equipo a la final de la Europa League en Bilbao el pasado mes de mayo. Sin embargo, se considera que el desempeño del equipo en las competiciones nacionales no cumplió con las expectativas.

Actualmente, el Manchester United ocupa el sexto lugar en la clasificación de la Premier League. Aunque todavía están compitiendo en lo más alto, la dirección cree que se necesitan cambios para mantener la posibilidad de terminar los mejores al final de la temporada.

«Dada la posición actual del club en la Premier League, la dirección del club ha decidido a regañadientes que este es el momento adecuado para hacer un cambio», continúa el comunicado.

El Manchester United también expresó su agradecimiento por la contribución de Amorim mientras entrenaba al equipo.

“El club agradece a Rubén su dedicación y le desea lo mejor en su futura carrera”.

Por el momento, Darren Fletcher ha sido nombrado entrenador interino y dirigirá al Manchester United en el partido contra el Burnley, el próximo miércoles.