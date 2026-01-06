El Manchester United considera a Solskjaer tras despedir a Ruben Amorim

VIVA – manchester unido está de vuelta en una fase de transición después de la decisión de la dirección de despedir Rubén Amorim tras la polémica tras el empate ante el Leeds United. En medio de esta situación, volvió a surgir un viejo nombre que de inmediato llamó la atención del público de Old Trafford.

Ole Gunnar SolskjaerSegún los informes, un ex entrenador que alguna vez entrenó a los Red Devils está abierto a la oportunidad de regresar al club como entrenador interino. La dirección está considerando esta opción mientras evalúa a otros candidatos en un futuro próximo.

La noticia del interés de Solskjaer la transmitió el experto en transferencias Fabrizio Romano. A través de su cuenta en las redes sociales, Romano afirmó el martes que el técnico noruego estaba dispuesto a asumir un puesto interino, sin cuestionar la duración del contrato ofrecido.



Rubén Amorim, entrenador del Manchester United

Por otro lado, el Manchester United no tiene prisa por tomar una decisión final. Se dice que el club todavía está llevando a cabo una evaluación exhaustiva de varios candidatos y, como solución a corto plazo, designa a Darren Fletcher. Fletcher actuará como entrenador interino por el momento.

La destitución de Rubén Amorim se produjo poco después del empate 1-1 ante el Leeds United en la temporada 2025/26 de la Premier League, el domingo (4/1). La declaración de Amorim tras el partido se consideró excedida y provocó una respuesta firme por parte de la dirección del club.

Para la agenda inmediata, Fletcher, quien anteriormente dirigió el equipo Sub-18, liderará el plantel principal del Manchester United. Está previsto que acompañe a Bruno Fernandes y sus compañeros cuando se enfrenten al Burnley el jueves 8 de enero de 2026.

El nombre de Solskjaer no es una figura extraña para el United en una situación de crisis. Desempeñó un papel similar en diciembre de 2018 antes de que finalmente se le confiara como entrenador permanente gracias al desempeño positivo del equipo en el período intermedio.

Durante su mandato, Solskjaer llevó al Manchester United a terminar en sexta, tercera y segunda posición de la Premier League. Aunque finalmente fue despedido en 2021, dejó una fuerte impresión en el público de Old Trafford.

Con su experiencia, su cercanía emocional con el club y su condición de figura que todavía agrada a la afición, el regreso de Solskjaer tiene el potencial de ser una opción estable para el Manchester United en sus esfuerzos por mantener la consistencia y la competencia hacia la zona europea esta temporada.