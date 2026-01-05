El Manchester City empieza a debilitarse, el Real Madrid no se fortalece con Mbappé

VIVA – El mapa de competiciones futbolísticas a principios de 2026 presenta unas dinámicas cada vez más caldeadas, tanto desde el escenario nacional como desde el escenario de élite europeo. La atención se centra principalmente en el avance del nuevo capitán de la selección nacional de Indonesia, Juan Herdmanlo que provocó un debate público sobre el valor del contrato y las perspectivas de logros del equipo de Garuda.

En la Premier League, un cambio de dominio comenzó a aparecer cuando el Arsenal mostró madurez en su actuación en lo más alto de la clasificación. primera divisiónEs inversamente proporcional a la frágil consistencia del Manchester City. Mientras tanto, el Real Madrid demostró la profundidad de su equipo en La Liga con una victoria aplastante a pesar de aparecer sin un pilar principal.

Aquí tienes un resumen de cinco noticias de fútbol. más popular en VIVA.co.id durante el lunes 5 de enero de 2026, de interés para los lectores.

5. Más popular: El salario de John Herdman es superior al de Prabowo, el Real Madrid sin Mbappé

El mundo del fútbol a principios de 2026 se calentó inmediatamente con una serie de grandes noticias que llamaron la atención del público. El avance de John Herdman como nuevo capitán de la selección nacional de Indonesia se ha convertido en la comidilla de la ciudad, especialmente en lo que respecta al fantástico valor de su contrato y los logros individuales de los pilares de Garuda a nivel asiático.

Mientras tanto, en la competición nacional, Persija Jakarta logró sacudir el establecimiento de la Superliga superior después de cambiar la posición de Persib Bandung.

Para no quedarse atrás en el escenario europeo, al gigante español, el Real Madrid, le espera una dura prueba, que debe aparecer cojeando sin algunas de sus principales estrellas, entre ellas Kylian Mbappé.

Consulte el resumen completo de las noticias más populares en el canal Bola VIVA.co.id durante todo el domingo 4 de enero de 2026 a continuación:

4. Momento hombre de la ciudad Empezando a volverse frágil, el Arsenal ha encontrado su mejor versión

Durante años, el Manchester City ha sido conocido como la máquina más estable de la Premier League. Rara vez fallan, casi nunca entran en pánico y casi siempre saben cómo asegurar la victoria. Pero esta temporada, por primera vez en mucho tiempo, esa aura está empezando a desvanecerse. Y al mismo tiempo, el Arsenal apareció con la versión más madura que jamás haya tenido en la era de la Premier League.

El empate del Manchester City contra el Chelsea en el Etihad Stadium puede parecer un partido cualquiera. Sin embargo, si se va más allá, el partido abre un patrón interesante. El City nuevamente no logró asegurar la ventaja, mientras que el Arsenal fue capaz de resistir constantemente la presión y aún así ganar en los momentos cruciales.