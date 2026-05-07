El mánager de los Piratas de Pittsburgh revela el motivo del retiro de Skenes

El Pirata de PittsburghHemos tenido un comienzo de temporada 2026 mejor de lo esperado.

Si bien mucho de eso puede atribuirse a la sorprendente ofensiva liderada por Brandon Lowe, Paul Skenes ha vuelto a ser una revelación.

Aparte de un mal día inaugural en el que no logró salir de la primera entrada, Skenes ha estado brillante.

En sus siete aperturas desde entonces, ha permitido más de una carrera sólo una vez.

Skenes continuó su brillantez el miércoles por la noche contra el Diamondbacks de Arizona en una victoria por 1-0.

Lanzó ocho entradas en blanco con sólo dos hits permitidos y siete ponches.

Sin embargo, a pesar de dominar, hubo controversia porque el manager Don Kelly no volvió a poner out a Skenes en la novena entrada.

Kelly explicó su razonamiento para retirar a Skenes después del partido. Colin Beazley del Pittsburgh Post-Gazette.

¿Por qué los Piratas de Pittsburgh sacaron a Skenes?

Skenes, dueño de una efectividad de 2.01 en sus primeros 63 juegos, estaba compitiendo por la primera blanqueada de juego completo de su carrera.

En 97 lanzamientos, después de ponchar a todos en la octava entrada, Skenes fue sorprendentemente retirado. El cerrador Gregory Soto registraría el salvamento.

Ahora sabemos por qué Kelly se negó a dejar fuera a Skenes en el noveno.

Según Beazley, Kelly dijo que notó una caída en la velocidad de Skenes y problemas de comando en el octavo. Esto llevó a la decisión de retirar a Skenes.

A pesar de que Skenes atravesó el juego, derribando a los bateadores de Arizona, probablemente fue la decisión correcta.

Skenes es obviamente el as de los Piratas y posiblemente el mejor lanzador del béisbol. Kelly hizo bien en notar la caída en la velocidad y proteger a su superestrella y el liderato.

Al hacerlo, Kelly se aseguró de que Skenes no corriera riesgo de lesionarse durante una época de importantes problemas de codo entre los lanzadores.

El uso excesivo es algo real hoy en día y Kelly simplemente no quería correr ningún riesgo.

¿Qué más ha propiciado esta buena temporada?

Al comenzar la serie de juegos del jueves, Pittsburgh tiene marca de 20-17, lo que los coloca empatados en el tercer lugar de la División Central de la Liga Nacional.

Sin embargo, a pesar de ser terceros, los Piratas están empatados con su rival divisional. Cerveceros de Milwaukee y Rojos de Cincinnati por el último puesto comodín.

Pero Skenes no es la única parte de esta exitosa temporada hasta el momento. Lowe ha tenido una gran temporada en su año de contrato.

Después de formar parte del Equipo de Estrellas en 2025, Lowe ha seguido con nueve jonrones en 31 juegos hasta ahora.

Con un OPS de élite de .906, Lowe ha sido una parte clave de este buen comienzo para Pittsburgh.

Otra grata sorpresa para Pittsburgh ha sido el resurgimiento de Mitch Keller. Después de tener una efectividad superior a 4.00 en dos temporadas consecutivas, Keller comenzó la temporada con una efectividad de 2.85.

Si bien no comenzó como una casa en llamas en las primeras semanas de su carrera, el fenómeno novato Konnor Griffin ha sido élite en las últimas semanas.

En sus últimos 15 juegos, Griffin tiene una línea de .315/.373/.519 con dos jonrones y cuatro bases robadas.

En general, esta ha sido una temporada muy sorprendente para los Piratas hasta ahora.

Si Skenes puede continuar con su fuerte comienzo de temporada y la ofensiva continúa superando las expectativas, los Piratas bien podrían ser un equipo a seguir al final de la temporada.