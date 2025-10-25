El manager de los Azulejos, John Schneider, es honesto sobre el Grand Slam de Addison Barger

Azulejos de Toronto El manager John Schneider ya tenía a su equipo en marcha cuando llamó a Addison Barger como bateador emergente.

Barger se robó el espectáculo con un grand slam histórico para abrir un juego de Serie Mundial 5-2 contra los Dodgers de Los Ángeles el viernes. Se convirtió en el primer bateador emergente en lograr tal hazaña en una Serie Mundial, lo que superó con creces las expectativas de Schneider cuando hizo la llamada durante la sexta entrada de Juego 1.

«Estoy tratando de forzar a un zurdo allí… es un out. Ya sabes, confías en que Barge tendrá un buen enfoque para, con suerte, conectar un elevado de sacrificio», Schneider dijo a los periodistas después. «Y Barge, hombre, no se movió. Estaba listo para lanzar un error».

«Así que eso fue un poco más de lo que podríamos haber esperado», añadió Schneider.

Debido a que Barger cumplió más de lo esperado, los Azulejos disfrutaron de un colchón de siete carreras y ganaron cómodamente en casa sobre los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial.

Addison Barger detalló su experiencia en el Grand Slam

​Barger expresó lo surrealista que fue el momento para él cuando llevó a casa a Andrés Giménez, Nathan Lukes y George Springer para una ventaja de 9-2. Los Azulejos empataron 2-2 con los Dodgers hasta la parte baja de la sexta entrada.

«Para ser honesto contigo, ni siquiera lo recuerdo», Barger le dijo a FOX después. «Fue muy difícil ordenar mis pensamientos y todo eso. Sólo un momento de apagón. Simplemente una locura».

«Honestamente, me estaba ahogando un poco, solo tratando de poner la pelota en el aire y correr en esa situación», agregó Barger. “Sé que es un turno al bate difícil, de izquierda a izquierda, pero el objetivo era simplemente darle con el cañón a la pelota, con suerte golpearla en el aire y lograr correr”.

Barger reemplazó a Davis Schneider en ese turno al bate después de no poder comenzar. John Schneider expresó lo único que fue realmente el momento del grand slam de Barger después.

«Estaba hablando con Max [Scherzer]. Ha pasado por todo en el béisbol y dijo que nunca había sentido algo así”.

Scherzer, de 41 años, está en su 18. Grandes Ligas estación. El tres veces ganador del premio Cy Young ha ganado dos Series Mundiales en cuatro apariciones.

Addison Barger es una estrella en ascenso para los Azulejos

Barger ha sido una estrella en ascenso con los Azulejos desde 2024, y eso incluyó una postemporada sólida antes del viernes. Dio dos jonrones en la Serie de Campeonato de la Liga Americana contra Marineros de Seattle Después de una temporada regular prometedora.

Barger bateó .243 para 21 jonrones y 74 carreras impulsadas en 135 juegos. Su primera temporada en la MLB, 2024, consistió en .197 de bateo, siete jonrones y 28 carreras impulsadas.

Toronto seleccionó a Barger en 2018, y jugó en las ligas menores de 2018 a 2023, y a los Azulejos les gustó su progreso lo suficiente en 2022 como para mantenerlo fuera del draft de la Regla 5. En ligas menores, Barger bateó .260 para 69 jonrones y 291 carreras impulsadas en 445 juegos de su carrera.

Barger nació en Bellevue, Washington, y jugó béisbol en la escuela secundaria en C. Leon King en Tampa, Florida. Pasó directamente a las menores después de que los Azulejos lo seleccionaran.