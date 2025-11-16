El manager de Islam Makhachev nombra contra quién debería pelear a continuación

Islam Makhachevel gerente, Ali AbdelazizRecientemente compartió sus pensamientos sobre el próximo paso de su cliente. Nombró al ex campeón Kamaru Usman como el oponente ideal en función de su legado y habilidad.

Makhachev se unió a la lista de dos divisiones. UFC campeones en UFC 322. Derrotó Jack Della Maddalena de manera dominante. El daguestaní controló cada asalto y obtuvo un barrido limpio en las tarjetas, con cada juez puntuando la pelea 50-45.

Muchos se preguntaron qué podría ser lo siguiente para Makhachev después de su impecable victoria por el título de peso welter. Podría haber regresado al peso ligero después de lograr su objetivo o quedarse en el peso welter para defender su título.

Abdelaziz puso fin a las especulaciones y reveló que su cliente está mirando a Usman.

“[Makhachev] dijo que quiere pelear contra Kamaru Usman. [Usman had] Cinco defensas del título, el mayor peso welter de todos los tiempos”, dijo Abdelaziz. Envío completo MMA. «Vencer a todos estos jóvenes, ¿qué efecto tiene eso en su legado? [does] nada por su legado. Kamaru Usman es un oponente muy duro y yo también lo represento. Y no es una noche fácil para nadie”.

Abdelaziz añadió que el rendimiento de Usman no ha disminuido con la edad. Destacó que ‘La pesadilla nigeriana’ sigue siendo un serio contendiente.

«Él es el verdadero negocio y el Islam quiere luchar contra el verdadero negocio».

Islam Makhachev expresa interés en luchar contra Kamaru Usman

Islam Makhachev también expresó interés en luchar Kamaru Usman para su primera defensa del título de peso welter. Dijo que Usman merece la primera oportunidad por su título y lo basó en su última victoria y sus logros.

Usman obtuvo una victoria por decisión unánime sobre Joaquín Buckley en junio. Esa victoria rompió su racha de tres derrotas consecutivas. También lo empujó de regreso a la imagen del título.

Durante su aparición en Acerca de la última peleaMakhachev elogió Carlos Prates y miguel morales‘actuaciones en UFC 322. Quedó impresionado, pero cree que Usman aún sería un desafío más difícil que Prates y Morales.

“Hoy los dos peleadores lo hicieron muy bien, [Michael] Morales y [Carlos] Prates. Pero sigo pensando en Kamaru. [Usman] «Puede vencerlos a ambos», dijo Makhachev. «Kamaru es el mayor [name] y son luchadores jóvenes que tienen hambre, pero Kamaru sigue siendo peligroso y uno de los mejores en este juego”.

Makhachev dio entonces una respuesta directa a su oponente preferido.

“Si me das la opción y me preguntas: ‘¿Con quién quieres pelear?’ Yo diría Kamaru. Pero no es mi trabajo. Cualquiera, estaré listo”.

Ali Abdelaziz confirma que Makhachev no volverá al peso ligero

Abdelaziz confirmó que Makhachev no volverá al peso ligero. Una vez gobernó esa división y estableció el récord de UFC de defensas exitosas consecutivas del título. Sin embargo, el gerente de Dominance MMA explicó que el recorte de peso a peso ligero le pasó factura físicamente.

Hablando con Full Send MMA, Abdelaziz dijo que Makhachev pasar al peso welter es permanente. Él cree que el corte de peso más suave a 170 libras ayudará a su cliente a competir con más frecuencia.

«Vamos a hablar con UFC y veremos qué sigue. Ahora [Makhachev] «No tiene que reducir tanto peso, puede pelear cada tres o cuatro meses sin problema», dijo Abdelaziz. «Sí, [welterweight] es su división de peso y no bajará a 155 [pounds].”