El manager de George Michael, David Bowie, tenía 79 años

Michael Lippmanquien trabajó con David Bowie, jorge miguelMatchbox Twenty y otras estrellas importantes como gerentes, abogados o ejecutivos de una discográfica murieron el lunes a los 79 años. No se proporcionó ninguna causa de muerte de inmediato.

En años posteriores, Lippman fue mejor conocido por trabajar como manager de Michael, primero en la cima de su fama durante la era de “Faith” a fines de la década de 1980, y luego nuevamente, después de un intervalo de 17 años, a partir de mediados de la década de 2000.

Pero su primera gran notoriedad se produjo durante su período como abogado y, brevemente, gerente de Bowie de 1971 a 1975, y la estrella de rock incluso vivió en la casa de Lippman durante el período «de estación a estación» antes de una separación abrupta.

Después de su experiencia con Bowie, Lippman cambió de tema y asumió el cargo de vicepresidente de operaciones de la costa oeste para Arista Records durante tres años hasta finales de los 70, después de haberse hecho amigo del fundador del sello mientras hacía un trato para que Patti Smith se uniera al sello. “David Davis Era el jefe y siempre pensé que mi trabajo era llevar gente a almorzar y cenar para ganarme la vida, y lo hacía muy bien», bromeó. Más en serio, quizás, Lippman dijo que Davis «realmente tuvo un impacto en mí. Nunca vi a un hombre trabajar tan duro y durante tanto tiempo todos los días. Estaría en la oficina hasta las nueve o diez y luego cenaría. Él me inspiró a dedicar tiempo”.

En Arista, Lippman trabajó en estrecha colaboración con artistas como Melissa Manchester. Se atribuyó el mérito de obligar a los Oscar a permitir que Manchester cantara dos temas nominados a mejor canción en la transmisión de los Premios de la Academia en 1980, una novedad (las canciones eran «Through the Eyes of Love» de «Ice Castles» y «I’ll Never Say Goodbye» de «The Promise», las cuales había cantado en las bandas sonoras originales).

Lippman fue un innovador al ver la necesidad de que los productores y compositores tuvieran managers tal como los tenían los artistas.

“Lo que vi fue que los productores de discos y compositores eran realmente tratados como hombres de baja categoría y representados por un abogado, pero nunca por un gerente”, recordó en una entrevista de 2010. «Me di cuenta de que son artistas por derecho propio y necesitan asegurarse de que sus acuerdos se realicen correctamente y que los discos que hacen funcionen. Eso es lo que hice y comencé una empresa que representa a productores y compositores».

En 1980, comenzó a dirigir al productor Ron Nevison y pronto contrató al colaborador de escritura de Elton John, Bernie Taupin, en una sociedad profesional que duró 37 años.

Lippman vio la llegada de los llamados acuerdos 360 como una extensión natural del interés multiplataforma que siempre había tenido en el desarrollo de artistas como manager.

«Eso es lo que siempre he hecho, abordar todos los aspectos de la carrera de mi artista, desde las giras hasta la comercialización, la venta de discos y la realización de videos», dijo. dicho. «Soy una raza única cuando se trata de gerentes que tienen experiencia en el negocio y en el lado creativo/de marketing. En los viejos tiempos las compañías discográficas les decían (a los gerentes) ‘¡No hables con estaciones de radio o de televisión!’ Ese era su control. Construí estas increíbles relaciones con la televisión y la radio de todo el mundo. Ahora el papel de un manager es más importante que nunca en la comercialización de un artista. Nuestro lema es siempre intentar hacer algo que nadie haya hecho antes. Siempre he sido un manager internacional y siempre fue importante para nosotros vender discos en todo el mundo, realizar giras por todo el mundo y comercializar a nuestros artistas en todo el mundo. Sigo pensando que hay que ir a todos esos territorios, pero es más fácil hacerlo a nivel mundial con Internet”.

Lippman comenzó a trabajar con su hijo, Nick, en una asociación oficial en 2004, bajo el nombre de Lippman Entertainment.

«Creo que soy el tipo más afortunado del mundo por haber podido trabajar con mis dos hijos y mi hermano en el mismo negocio», dijo en un Perfil de cartelera en 2016. «Al mismo tiempo, no era el mejor padre porque siempre estaba de viaje. Así que ahora que tengo la oportunidad de verlos todos los días y trabajar juntos, ha sido increíble. Nicholas es mi mejor amigo hoy».

A Lippman le sobreviven su esposa, Nancy, y sus dos hijos, Nick y Josh.

Sus hijos ofrecieron respectivas declaraciones a Rolling Stone. «Michael fue mi mentor y el mejor maestro», dijo Nick Lippman. «Durante más de veinte años, viajamos por el mundo y compartimos un vínculo que se hizo más profundo con el tiempo. Hablamos todos los días y a menudo terminábamos las frases del otro. Nuestra relación fue moldeada por el trabajo que hicimos lado a lado y por un vínculo de amor, confianza y respeto mutuo».

Josh Lippman dijo: «Papá era un defensor incansable de sus clientes, sus amigos y su familia. Era la persona que uno quería a su lado en cualquier situación. Pasó de ser un bulldog a un encantador sin esfuerzo en un centavo, a menudo varias veces en una conversación, y nunca enfrentó un desafío que no pudiera resolver».