El Malaysia Open 2026 será la verdadera prueba, el debut de Faza y Aisyah en la élite mundial

Kuala Lumpur​, VIVA – Abierto de Malasia 2026 no es sólo un torneo de apertura de temporada para dobles mixtos de Indonesia Marwan Faza Y Aisyah Salsabila Princesa Pranata. Este evento Super 1000 es el primer escenario más alto que han pisado desde que se emparejaron hace más de un año, así como un punto de referencia de preparación para penetrar el nivel élite. bádminton mundo.

Lea también: Alwi Farhan se fija un gran objetivo a principios de 2026: el Open de Malasia es el punto de partida para la búsqueda de entradas de élite mundial



Con estatus de debutantes en un torneo de primer nivel, Faza y Aisyah no negaron el entusiasmo que los envolvió. La caída de la confianza en el nivel Super 1000 es un gran impulso, así como un desafío mental que debe responderse en el campo.

«Me siento definitivamente feliz de poder confiar en este partido en el nivel 1000. Estoy muy emocionado de dar la bienvenida a mi debut en el Abierto de Malasia», dijo Faza en un comunicado citado. PBSILunes 5 de enero de 2026.

Lea también: Sin objetivos elevados, Putri KW se centra en recuperar el ritmo en el Abierto de Malasia 2026



Aisyah también sintió lo mismo. Para esta pareja que ocupa el puesto 22 del mundo, el Abierto de Malasia parece un sueño que finalmente se ha hecho realidad.

«No podemos imaginarnos finalmente poder debutar en Super 1000. Queremos mostrar un buen juego», dijo Aisyah.

Lea también: Lista completa de representantes de Indonesia en el Malaysia Open 2026, Jonathan y Gregoria son los pilares



Ante la presión de un gran torneo con una lista de los mejores jugadores del mundo, el aspecto mental es el foco principal en su preparación. Faza destacó la importancia de la confianza en uno mismo, tanto en la pareja como en las propias capacidades.

«Yo mismo estoy mejor preparado mentalmente. Tenemos que creer en las capacidades de los demás, también en las nuestras. El entrenador cree que participamos en un evento tan grande como este, por lo que también tenemos que creer que somos capaces», dijo Faza.

Mientras tanto, Aisyah enfatizó la preparación desde el primer punto. Según él, una rápida adaptación es la clave para no perderse en el ambiente de un gran partido.

«Tenemos que estar preparados y listos desde el principio a este nivel. La sensación de juego y la colocación del balón deben ser perfectas desde el principio», añadió.

Los pasos de Faza y Aisyah hacia el Abierto de Malasia 2026 no estuvieron exentos de proceso. A lo largo de 2025, su desempeño tuvo altibajos. Ganó cuatro títulos de Super 100 en Indonesia, Vietnam, Guwahati y Odisha, así como una semifinal en Syed Modi Super 300. Sin embargo, este viaje también estuvo marcado por fases difíciles que erosionaron su confianza en sí mismo.

«En realidad, los resultados vistos en el último medio año fueron buenos, ¿verdad? Porque a principios de 2025 intentamos en 300, en 500 pero los resultados no fueron buenos, ¿verdad? Eso también redujo nuestra confianza», dijo Faza.