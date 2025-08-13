El mal olor de la casa alquilada de Sumenep resultó ser el cuerpo del anciano

Sumenep, Viva – El ambiente tranquilo en la aldea de Batuan, el distrito de Batuan, la regencia de Sumenep, de repente cambió el tiempo el martes por la tarde (2/10/2025). El olor picante de una casa alquilada se convirtió en el comienzo de la trágica muerte de Bambang Hariyanto (65), un hombre que vivía solo.

El descubrimiento del cadáver ocurrió alrededor de las 17:00 Wib, después de que Samsul Arifin (45), el vecino de la víctima, sospechaba del desagradable aroma que estaba fuertemente olido desde la dirección de la casa alquilada. Toda la puerta estaba cerrada con fuerza, haciendo que Samsul sea aún más nervioso.

El cuerpo de un anciano fue evacuado de la casa alquilada

Luego llamó a Kusnadi (45), un aparato de aldea local. Junto con la cabeza del pueblo de Batuan, H. Juned, fueron al lugar. Al mirar desde la ventana, la cabeza del pueblo se sorprendió de repente. Dentro de la casa, el cuerpo aparece mentiroso, azul y comienza a pudrirse.

El pueblo de Babinsa Batuan fue llamado de inmediato. La puerta de la casa finalmente estaba rota. El hedor inmediatamente agarró con fuerza, haciendo que algunos residentes que vieron tuvieron que cerrar la nariz. En el interior, Bambang fue encontrado sin vida, su cuerpo estaba rígido y en una condición patética.

En breve, la policía de la policía de la ciudad de Sumenep y la policía regional de Sumreep llegaron para hacer la escena del crimen (TKP). Cuerpo Llevado al Hospital H. Moh. Anwar para el examen médico. Sin embargo, la familia se negó a hacer una autopsia y una autopsia.

De la información familiar, se sabe que Bambang sufre de enfermedades cardíacas y vasos sanguíneos, y todavía está en tratamiento intensivo en el hospital. No había signos de violencia en el cuerpo de la víctima.

«Somos sinceros, este es el destino de Dios. No hay ningún elemento de intención de ninguna parte», dijo la familia a los oficiales. (Afif Veros/Tvone/SumeP)