El mal desempeño termina naturalmente en el despido

Jacarta – Actuación Patricio Kluivert a lo largo de Selección Nacional de Indonesia Esto provocó duras críticas por parte del observador del fútbol holandés Valentijn Driessen. En su columna en De Telegraaf, consideró que el exdelantero del Ajax de Ámsterdam había fracasado estrepitosamente y ya no estaba en condiciones de entrenar al Garuda Squad.

Valentijn comparó el viaje de Kluivert con el de su hijo, Justin Kluivert, que se encuentra en la cima de su desempeño con la selección holandesa.

«Justin Kluivert está corriendo rápido con la selección holandesa, mientras que su padre, Patrick (Kluivert) no logró clasificarse para el Mundial con la selección de Indonesia», escribió Valentijn Driessen en De Telegraaf.

Cree que Indonesia debería poder rendir mejor porque tiene muchas figuras holandesas en su cuerpo técnico.

«Indonesia no pudo maximizar esa ventaja. A pesar de contar con el apoyo de entrenadores holandeses como Patrick Kluivert, Alex Pastoor y Denny Landzaat, jugadores, fisioterapeutas, el asesor Jordy Cruyff y el desarrollador del equipo Regi Blinker, el país fue eliminado por Irak», continuó.

Según él, la derrota ante Irak demostró que el técnico holandés no supo gestionar bien el potencial del equipo.

«Una mala actuación contra un rival mucho más débil. Esto sin duda conducirá al día de su despido. Y la mayoría del cuerpo técnico holandés pronto se verá obligado a abandonar el campo en Yakarta. Se les considerará no aptos», enfatizó.

Los medios holandeses también destacan

Las críticas a Kluivert también fueron expresadas por el conocido medio holandés Voetbal Primeur, que destacó el fracaso de la selección de Indonesia para llegar a la quinta ronda. Clasificación para el Mundial 2026.

En su informe, los medios citaron la declaración de Valentijn Driessen, que evaluó que Kluivert y su equipo habían fracasado estrepitosamente a pesar de que estaban reforzados por mucha fuerza de Holanda.

«Aunque había muchas figuras de Holanda en todos los niveles de la plantilla y de la plantilla, fueron eliminadas por Irak», afirmó Driessen, citado por Voetbal Primeur.

«Mala actuación contra oponentes mucho más débiles. Esto sin duda conducirá a un día de ajuste de cuentas, y la mayoría de las figuras de los Países Bajos pronto se verán obligadas a abandonar Yakarta. Con el sello: No es digno», continuó.

Esta crítica pone de relieve los numerosos nombres holandeses en la selección de Indonesia, desde Patrick Kluivert como entrenador principal, Alex Pastoor y Denny Landzaat como asistentes, Alexander Zwiers como director técnico, hasta Jordi Cruijff como asesor técnico.