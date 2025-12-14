El magnate inmobiliario nacido en Indonesia se roba la atención mundial

Jacarta – Magnate propiedad Australiano nacido en Indonesia, Iwan Sunitoha vuelto a robarse la atención del mundo inmobiliario internacional.

Lea también: Hay un robot humanoide con IA circulando en los centros comerciales de Yakarta, me encanta este servicio



A través de la empresa que fundó, Una capital globalun hotel está listo para ser construido en el área de Macquarie Park con tecnología construcción de última generación basada robot.

Está previsto que este proyecto comience a construirse en julio de 2026 y esté finalizado en 12 meses, lo que lo convierte en uno de los proyectos hoteleros modulares globales de la compañía.

Lea también: Esta tecnología hace que los componentes sean resistentes a la corrosión durante más de 2 décadas.



El hotel se construirá utilizando tecnología. Construcción modular volumétrica robótica – un método de construcción inteligente que utiliza robots para ensamblar módulos de construcción con precisión.

Esta tecnología no sólo acelera el tiempo de construcción, sino que también aumenta la eficiencia, la precisión y la sostenibilidad ambiental.

Lea también: Las compras se vuelven más sofisticadas: los robots humanoides ayudan a los visitantes a encontrar inquilinos y promociones



Cada módulo de hotel está diseñado para ser producido en una fábrica y luego ensamblado en el sitio como bloques de construcción gigantes, reduciendo el desperdicio y minimizando el impacto en el medio ambiente circundante.

Esta innovación es una de las etapas para establecer nuevos estándares para que el área sea más eficiente, como lo indica la tecnología utilizada para construirla.

Esta tecnología de construcción basada en robots será la base de la plataforma hotelera modular global que One Global Capital está construyendo.

«Estamos estableciendo nuevos estándares para el desarrollo de áreas urbanas sostenibles y de alto rendimiento», afirmó Iwan Sunito, en su declaración escrita, el lunes 15 de diciembre de 2025.

Reveló además que Australia no fue el único destino de expansión. Después de que se consiguieran otros dos grandes proyectos en el país Canguro, Indonesia se convirtió en el siguiente mercado objetivo, convirtiendo a su país natal en una nueva etapa para la moderna tecnología de construcción que ofrece.

«Eastlakes, Chatswood, Macquarie Park, todos refuerzan nuestra estrategia. Habiendo asegurado los próximos dos grandes proyectos en Australia, Indonesia es el siguiente. «Nuestra plataforma hotelera modular está diseñada para la expansión global, e Indonesia será uno de los primeros mercados en los que entraremos», bromea el sonriente magnate inmobiliario.

Con la presencia de hoteles modulares basados ​​en robots, está comenzando a abrirse un nuevo capítulo en la inversión inmobiliaria en Australia e Indonesia tiene el potencial de convertirse en una parte importante de los viajes globales.

La transformación de la empresa se volvió aún más sólida después de que One Global Capital obtuviera una licencia inmobiliaria AFSL Wholesale, que permite la gestión del capital de los inversores. alto patrimonio neto y grandes instituciones.