El maestro de PAI se graduó PPG 2025 para obtener asignaciones profesionales de 2026

Yakarta, Viva – El Ministerio de Religión (Kemenag) estableció 69,313 maestros de asignaturas Educación religiosa islámica (PAI) en la escuela como participante en el Programa de Educación Profesional de Maestros (PPG) en la posición de (Daljab) de Lote II de 2025.

Leer también: El Ministro de Religión lanza la finalización del Programa de Lectura del Corán, 45 millones de estudiantes musulmanes



Si todos los participantes se graduaron, sin duda recibirán la asignación profesional del maestro (TPG) a partir de 2026. Esto marca el compromiso del gobierno en mejorar el bienestar de los educadores, en particular profesor religioso.



Ministro de Religión Nasaruddin Umar (izquierda) acompañado por el Director General de Educación Islámica Suyitno

Leer también: Gus Yasin asegura que los incentivos de maestros religiosos en Java Central Rp1.2 millones sigan siendo líquidos



El Ministro de Religión Nasaruddin Umar enfatizó que esta política estaba en línea con la dirección del presidente Prabowo, quien alentó la aceleración de la certificación de maestros a través de PPG.

«El Ministerio de Religión está comprometido a apoyar el programa de prioridad nacional del presidente Prabowo. Esto no solo es importante, sino también noble, porque el bienestar de los maestros es un pilar para la bendición de la educación. Espero que los maestros sean cada vez más competentes y más competentes», dijo Nasaruddin Umar en Jakarta, lunes (18/8/2025) recaudado en el ministerio de la religión.

Leer también: Seguido de 13.409 maestros, comenzó oficialmente la educación profesional de maestros de PAI en el puesto en 2024



Según las reglas, los maestros que pasan PPG en el año en curso recibirán TPG al año siguiente. Para los maestros de ASN (PNS y PPPK), TPG recibe un salario. En cuanto a los maestros que no son ASN, la asignación aumentó a RP2 millones por mes, frente a los RP1.5 millones anteriores.

El Director General de Educación Islámica, Amien Suyitno, enfatizó que a pesar de la política de eficiencia presupuestaria, la implementación de PPG PAI aún debe completarse.

«Agradecemos a todas las partes que apoyan el éxito de este PPG de PAI. Después de que todos los maestros de Pai Daljab estén certificados este año, podemos centrarnos más en aumentar la competencia de otros maestros de PAI en los próximos años», dijo Amien.

Mientras tanto, el director de Pai, M. Munir, dijo que el maestro que aprobó el Lote de selección de PPG II podría verificar su estado a través de sus respectivas cuentas de reserva de maestros de PAI.

«Apelo a todos los participantes para que realicen inmediatamente el proceso de informarme al LPTK establecido, del 18 al 31 de agosto de 2025», dijo Munir.

Munir agregó, este paso también mostró la presencia del estado en la lucha por el bienestar y el profesionalismo de los maestros religiosos. El aprendizaje PPG está programado para comenzar a principios de septiembre de 2025.