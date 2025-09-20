El Machu Picchu de Perú podría perder «maravilla del mundo»







En 2007, Perú Machu Picchu Inca Sanctuary fue designado una de las nuevas 7 maravillas del mundo después de recibir más de 100 millones de votos en una competencia global. Ahora, el Proyecto New7Wonders, que organizó el voto, advierte que Machu Picchu corre el riesgo de perder su «credibilidad» como una de las maravillas debido a la abandourismo, las políticas de conservación limitadas y los conflictos sociales, entre otros temas.

La organización dijo que todo depende de los «tomadores de decisiones clave» del país, quienes, según dice, han recibido propuestas para implementar un plan de transformación estratégica para el sitio. Cuando se le preguntó si Machu Picchu podría perder su lugar en la lista y si un sitio diferente podría tomar su lugar, New7wonders Dijo que era demasiado pronto para discutir cuál sería el proceso, cómo funcionaría o si sucedería.

