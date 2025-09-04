El lujo del clásico Mercedes-Benz comprado por Ridwan Kamil de BJ Habibie

Yakarta, Viva -El caso de comprar un auto clásico Mercedes-Benz 280 SL entre Ridwan Kamil y la familia del difunto BJ Habibie tuvo tiempo de robar la atención del público. El automóvil de lujo era originalmente propiedad del tercer presidente de la República de Indonesia, que se sabe que tiene una serie de colecciones de vehículos históricos.

Ilham Akbar Habibie, Putra BJ Habibie, explicó que las ventas se hicieron después del interés directo de Ridwan Kamil. El proceso se había estado ejecutando con un esquema de pago gradual desde 2021.

Sin embargo, el acuerdo no era del todo suave. Hasta ahora, del precio total de Rp2.6 mil millones, solo la mitad se ha pagado, lo que desencadena una serie de polémicas.

Detrás de la historia de la controversia, Mercedes-Benz 280 SL es un automóvil lleno de valor histórico y de lujo. Desde la búsqueda Viva AutomotiveJueves 4 de septiembre de 2025, este modelo es conocido como uno de los íconos de los autos deportivos clásicos de Alemania.

Introducido a fines de la década de 1960, Mercedes-Benz 280 SL fue incluida en la generación «Pagoda» con un elegante techo especial. El diseño muestra una línea de cuerpo firme, una lámpara redonda y una proporción encantadora.

En el sector del motor, 280 SL está equipado con un motor de seis cilindros de 2.8 litros que funciona con alrededor de 170 caballos de fuerza. El rendimiento es bastante poderoso para los autos deportivos de los años 70, además de ser cómodo para conducir a diario.

El interior de este automóvil también refleja el lujo típico de Mercedes-Benz. Asientos de cuero, paneles de madera e instrumentos analógicos clásicos presentan lujo y sensación con clase.

Las características de confort también se convierten en una atracción, desde sistemas de suspensión independientes hasta transmisión automática suave. No es sorprendente que 280 SL sea el favorito de los coleccionistas en varias partes del mundo.

El valor exclusivo de este automóvil está aumentando porque una vez fue propiedad de grandes figuras como BJ Habibie. La propiedad con tales rastros históricos hace que los autos clásicos a menudo se valoren más que el mercado general.