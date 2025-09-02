El lubricante industrial no es menos sofisticado que el automóvil

Yakarta, Viva – Lubricante A menudo asociado con vehículos motorizados, a pesar de que la tecnología de lubricación para la industria no es menos sofisticada. La maquinaria de fábrica, el equipo minero, las turbinas eléctricas requieren formulaciones especiales para seguir siendo confiables en condiciones de trabajo pesadas.

El desarrollo de la tecnología de lubricantes industriales ahora está llevando a productos sintéticos con una mejor estabilidad. Esta formulación está diseñada para que el motor no se desgaste rápido, más eficiente energéticamente, al tiempo que reduce los costos de mantenimiento a largo plazo.

Al igual que los lubricantes Pt ExxonMobil Indonesia (EMLI), que presentó una serie de lubricantes sintéticos para automóviles para apoyar al sector industrial. Este producto está diseñado para que las máquinas y el equipo puedan funcionar más tiempo, con un menor consumo de energía.

«ExxonMobil se compromete a continuar apoyando el crecimiento del sector industrial en Indonesia al ofrecer soluciones sofisticadas de lubricación para enfrentar desafíos competitivos globales», dijo el presidente del presidente de Pt ExxonMobil Lubricants Indonesia (EMLI) Syah Reza, citó Viva Automotive De la declaración oficial, martes 2 de septiembre de 2025.

Los lubricantes sintéticos desarrollados por empresas tienen moléculas artificiales con aditivos de alta tecnología. Esta formulación da como resultado una estructura molecular estable para que sea más resistente al calor y la oxidación que los lubricantes minerales ordinarios.

Se desarrollaron varias series de lubricantes para ciertas necesidades industriales. El automóvil SHC de la serie 600, por ejemplo, se usa para altas temperaturas de funcionamiento, mientras que el automóvil RARUS SHC 1020 Series está destinado a compresores de aire con cargas pesadas.

«El lubricante sintético del automóvil está diseñado con un índice de alta viscosidad y una estabilidad térmica superior, asegurando un rendimiento óptimo e incluso a temperaturas operativas extremas», explicó los lubricantes comerciales de desarrollo empresarial de Pt Exxonmobil Lubricantes Indonesia (EMLI) FX Yanto.

Además, hay una serie de autos Glygoyle que incluso tiene una variante de grado alimenticio para la industria de alimentos y bebidas. Mientras que Mobilith SHC se centra en extender la vida útil de soporte con resistencia al agua y la humedad.