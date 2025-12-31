El LRT de Yakarta funciona hasta las 2 de la madrugada en Nochevieja

Jacarta – PT LRT Yakarta amplía su horario de funcionamiento hasta las 02.00 horas de la mañana durante las celebraciones nocturnas Año Nuevo 2026.

La jefa de la División de Secretaria Corporativa de PT LRT Jakarta, Sheila Indira Maharshi, dijo que el ajuste del horario de servicio estaba en línea con los esfuerzos del Gobierno Provincial de DKI Yakarta para garantizar que las celebraciones de Nochevieja se llevaran a cabo de manera ordenada, segura y cómoda, con el apoyo transporte público confiable.

«Ampliar el horario de funcionamiento hasta las 02.00 WIB es nuestro compromiso de apoyar la movilidad comunitaria en la víspera de Año Nuevo, en consonancia con la intensa actividad de los residentes que celebran el Año Nuevo», dijo en un comunicado en Yakarta el miércoles.



Estación LRT de Jabodebek. Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

En días normales, este modo de transporte masivo opera hasta las 23.00 horas.

Sheila espera que el LRT de Yakarta pueda convertirse en una opción de transporte público segura, cómoda y confiable, especialmente para celebrar el Año Nuevo.

Durante este período operativo adicional, LRT Jakarta también garantiza la preparación de las instalaciones e infraestructura, así como de los oficiales operativos, para mantener la seguridad y la comodidad de los viajes de los pasajeros.

Aparte de eso, como parte de la activación de fin de año, LRT Jakarta también presenta el programa Ride & Riddle en forma de juegos y rompecabezas de «búsqueda de sellos» en las estaciones.

Stamp Hunt es una actividad de juego o una campaña promocional en la que los participantes deben visitar ciertos lugares para recolectar sellos en una tarjeta o solicitud como prueba de visita.

El programa tuvo lugar del 26 al 28 de diciembre de 2025 y se repetirá el 31 de diciembre de 2025 de 16:00 a 02:00 WIB y el 1 de enero de 2026 de 13:00 a 17:00 WIB.

“A través de este programa, los amigos de LRT tienen la oportunidad de llevarse a casa diversos premios atractivos mientras disfrutan de la experiencia de viaje de fin de año de una manera emocionante y diferente”, afirmó.

Actualmente, el LRT de Yakarta está operando en la ruta Kelapa Gading-Velódromo. El avance del proyecto LRT Fase 1B de Yakarta en la ruta Velódromo-Manggarai alcanzó el 80,57 por ciento. Está previsto que este proyecto esté finalizado en agosto de 2026. (Ant)