El logro de los atletas jóvenes de Yakarta obtendrá KJP Plus

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Jakarta, Pramono anung garantizar que el gobierno provincial de DKI Jakarta brindará apoyo educativo para el atletas jóvenes Logro quien representó a Yakarta en el evento nacional.

Una forma de soporte es a través de la provisión de la tarjeta inteligente de Yakarta (KJP) Plus.

Pramono transmitió esto cuando recibió atletas de fútbol en el grupo de edad 13, 15 y 17 años que ganó la Copa Nacional Soeratin 2025 en el Ayuntamiento de Yakarta, el jueves 2 de octubre de 2025.

«Anteriormente le dije al jefe de la oficina de educación, si los logros deportivos fueran buenos, entonces facilitaríamos obtener KJP Plus«Pramono dijo a los periodistas.

Pramono recordó que los logros deportivos no deberían sacrificar la educación. También pidió a los atletas que administraran su educación y deportes de una manera equilibrada.

«Alentamos a todos ellos a sobresalir y elegir si el promedio quiere ser un jugador nacional, no entonces, disculparse, decir priorizando la educación. Esta es una opción», dijo.

Además de dar a KJP Plus, Pramono también afirmó estar listo para alentar a estos jóvenes atletas a continuar creciendo y continuar sus logros deportivos en el club Perseguidor.

«Por supuesto, si mi esperanza es personal, continuarán persiguiendo y después de eso se convierte en un jugador nacional», concluyó Pramono.