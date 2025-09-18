El logotipo y el nombre de la cuenta de PCO Instagram se convirtieron oficialmente en una agencia de comunicación gubernamental

Yakarta, Viva – Presidente Prabowo Subianto formado oficialmente Agencia de comunicación gubernamental (BKP) que es una transformación de la Oficina de Comunicación Presidencial (PCO).

Este cambio también se vio en la cuenta oficial de Instagram de la institución, que ahora ha cambiado su nombre a la Agencia de Comunicación del Gobierno, completo con un nuevo logotipo en forma de Garuda Pancasila con las palabras «Agencia de comunicación gubernamental de la República de Indonesia» que lo rodea.

Este paso marca un nuevo capítulo en la estrategia de comunicación del gobierno. Junto con estos cambios, Hasan Nasbi quien anteriormente se desempeñó como jefe de PCO terminó oficialmente su mandato.

A través de la cuenta oficial de BKP, se despidió de los expertos que habían estado trabajando con él.

«Gracias por su ayuda, dedicación, entusiasmo y cohesión. Lo siento si durante el liderazgo hubo muchas deficiencias», dijo Hasan, visto por Viva el jueves 18 de septiembre de 2025.

Jefe de la Oficina de Comunicación Presidencial Hasan Nasbi

Angga raka reemplaza a Hasan Nasbi

El liderazgo de BKP ahora está en poder de Angga raka prabowoquien también se desempeñó como Viceministro de Comunicación Digital (Komdigi). Con su nueva posición, Angga reemplaza automáticamente a Hasan Nasbi como el jefe de PCO que se ha transformado en BKP.

La inauguración de Angga Raka fue llevada a cabo directamente por el presidente Prabowo el miércoles 17 de septiembre de 2025 en el Palacio del Estado.

Jefe de la Agencia de Comunicación del Gobierno, Angga Raka Prabowo en el Palacio Estatal

La diferencia entre PCO y la Agencia de Comunicación del Gobierno

El Ministro de Estado, Praseteto Hadi, enfatizó que BKP no era una institución nueva, sino una forma de fortalecimiento de PCO. Los cambios en los nombres y funciones se llevan a cabo para que la comunicación del gobierno no solo se limite al alcance del palacio, sino que también incluya la comunicación entre los gobiernos centrales, provinciales y regionales.

«La cobertura de BKP es más amplia. La tarea es sincronizar la comunicación de todos los niveles de gobierno relacionados con los programas que se llevarán a cabo y se llevarán a cabo», explicó Praseteto. Agregó, lo que anteriormente era la tarea de PCOS ahora continuó, pero bajo los auspicios de BKP con una función más integral.

Ministro de Estado Praseteto Hadi en el Palacio del Estado, Central Yakarta

El enfoque principal de BKP

Como jefe de la nueva institución, Angga Raka subrayó a BKP se centrará en fortalecer la coordinación de la comunicación entre ministerios e instituciones (K/L). Según él, esto es importante para garantizar que no haya narraciones superpuestas o diferencias en la información que pueda confundir al público.

«Tal vez haya una función de Spokesman, también hay una función de sincronización y coordinación de entre K/L

También agregó, BKP actuará como un puente entre el gobierno y la comunidad. Es decir, no solo entregando programas gubernamentales al público, sino que también absorbe la voz de la comunidad, especialmente aquellos que se desarrollan en los medios de comunicación.

Otra tarea de BKP es garantizar que todo el programa del presidente Prabowo Subianto pueda funcionar en línea entre K/L al nivel de la comunidad. Con esta institución, se espera que la comunicación de políticas pueda ser más efectiva, las narrativas del gobierno no se superponen y la comunidad recibe información más clara.

«El objetivo final es fortalecer la comunicación para que todos los programas presidenciales y gubernamentales se entreguen bien al público», concluyó Angga.