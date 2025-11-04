El Liverpool decora el vestuario del Real Madrid con las camisetas de Messi y Ronaldo

VIVA – Antes del gran partido entre Liverpool Y real madrid En la Liga de Campeones, el ambiente en el estadio de Anfield volvió a llamar la atención.

No sólo por el regreso de Trent Alexander-Arnold como jugador del Real Madrid, sino también porque el contenido del vestuario visitante está lleno de historia.

Antes del apasionante duelo que se disputará el martes 4 de noviembre de 2025 por la tarde, hora local, el equipo entrenado por Arne Slot muestra un respeto especial hacia las leyendas del fútbol mundial.

En el vestuario del equipo visitante de Anfield hay hileras de camisetas de jugadores legendarios que alguna vez han pisado este estadio, incluidas las de la ex estrella del Real Madrid y ganador del Balón de Oro, Fabio Cannavaro.

En un recorrido por el estadio de Anfield, los visitantes pueden ver 11 camisetas cuidadosamente expuestas en las paredes del vestuario visitante. Entre ellos se encuentran grandes nombres como Cristiano ronaldo, Lionel MessiThierry Henry, Andrés Iniesta, Gianluigi Buffon y Cafú.

Curiosamente, la elección de estos nombres no fue arbitraria. La camiseta se instaló basándose en una lista de los 11 mejores jugadores a los que se ha enfrentado la leyenda del Liverpool. Jamie Carragherdurante su carrera en Anfield.

Carragher, que a lo largo de su carrera ha defendido fielmente a los Rojos y ha ganado con éxito la Liga de Campeones, dos Copas FA, tres Copas de la Liga y la Copa de la UEFA, admitió que estos jugadores eran los rivales más duros a los que se había enfrentado jamás.

En una entrevista con Sky Sports, Carragher incluso llamó a Gianluigi Buffon «el mejor portero de su generación», mientras que calificó al legendario dúo de laterales Paulo Maldini y Cafú como «los dos mejores laterales de todos los tiempos».

Carragher también destacó que Thierry Henry es el mejor jugador de la Premier League de todos los tiempos y su rival más difícil.

«El equipo Arsenal Invincibles de 2003-2004 y los dos o tres años que lo rodearon fueron los momentos más difíciles de mi carrera, tanto en Inglaterra como en Europa», dijo Carragher.

Ahora, antes del prestigioso partido Liverpool vs Real Madrid, todos los elementos nostálgicos vuelven a la vida. Trent Alexander-Arnold, que ahora viste el uniforme de Los Blancos, pisará por primera vez el vestuario visitante de Anfield.

Sin embargo, detrás de la rivalidad entre dos gigantes europeos que se han enfrentado en la final de la Liga de Campeones en tres ocasiones (1981, 2018 y 2022), Anfield todavía muestra una cosa: que el fútbol no se trata sólo de ganar y perder, sino también de respetar a las leyendas que han coloreado su historia.