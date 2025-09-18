El límite del copago del seguro de salud se reduce por OJK al 5 por ciento, esta es la consideración

Yakarta, Viva – La Autoridad de Servicios Financieros anuncia que reducirá los dependientes máximos de los participantes en el esquema de distribución de riesgos o cagamento en seguro salud. La disminución del 10 por ciento anterior al 5 por ciento.

Jefe de Supervisión Ejecutiva Supervisión, Garantía y Fondo de Pensiones Ojk Ogi Prastomiyono reveló que estas disposiciones se describirán en el borrador de la regulación OJK (RPOJK) con respecto al fortalecimiento del ecosistema de seguro de salud.

«El porcentaje de distribución de riesgos o lo que se solía llamarse cagamento Necesita ser bajado. Entonces, en ese momento, SE (circular) que emitimos era del 10 por ciento, más tarde que enviaríamos al 5 por ciento «, dijo Ogi en una reunión de trabajo con la Comisión de la Cámara de Representantes XI, en Yakarta, jueves 18 de septiembre de 2025.

Explicó que esta nueva disposición estaba al mismo tiempo perfeccionando la circular OJK (SEOJK) 7/2025 que previamente regulaba la magnitud cagamento por 10 por ciento. Más tarde, el SEOJK será reemplazado por una regulación más completa de OJK (POJK).

Según él, en la nueva regulación, OJK requiere que cada compañía de seguros de salud proporcione productos sin características de distribución de riesgos. De esa manera, los clientes tienen una opción de productos cuyos reclamos son totalmente asumidos por la compañía de seguros. Sin embargo, las empresas aún pueden ofrecer productos con esquemas de distribución de riesgos o compartir riesgos.

«Con este POJK, las compañías de seguros que ofrecen seguros de salud deben proporcionar productos sin funciones de distribución de riesgos. Entonces, sin cagamento Eso es obligatorio. Pero las compañías de seguros también pueden ofrecer productos con distribución de riesgos o existen cagamento«, Dijo Ogi.

Esta disposición confirma que los consumidores siempre tendrán dos opciones, es decir, elegir un producto sin cagamento con una prima relativamente más alta o producto con cagamento La prima es más baja.

Jefe de Supervisión Ejecutiva Supervisión, Garantía y Fondo de Pensiones OJK, Ogi Prastomiyono

Además, OJK también cambiará el término cagamento ser un riesgo compartido. El cambio de este término, la palabra ogi, es una propuesta de representantes del consumidor que juzgan el término cagamento también enfocándose en los costos.

«Decir cagamento Ya no lo usaremos porque es una propuesta de representantes de los consumidores, por lo que el uso de la distribución de riesgos o compartir riesgos«, Dijo.

Agregó que las compañías de seguros también deben ser transparentes para entregar la magnitud de las primas de cada producto.

De esa manera, los posibles asegurados pueden comparar precios entre productos sin volver a compartir y producto con volver a compartir antes de tomar una decisión.

OJK también estableció una excepción al mecanismo de distribución de riesgos. Para las reclamaciones relacionadas con las condiciones de emergencia debido a accidentes y enfermedades críticas como se enumeran en la póliza, todos los costos serán completamente asumidos por la compañía de seguros.

[Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Ogi Prastomiyono, dalam telekonferensi pers RDKB Mei 2025, Senin, 2 Juni 2025] Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Además, Ogi dijo que esta nueva regla también regulará otros mecanismos, como los cambios en las primas que solo se pueden hacer una vez al año mediante la reproducción, la entrega de resúmenes de políticas que deben entregarse a los clientes, hasta el período de espera para productos individuales o de recolección.

Por lo tanto, el OJK se dirige a las reglas finales con respecto al ecosistema de seguro de salud que se aprobará a fines de 2025, de modo que sea efectivo a principios de 2026 «. Entonces, si dice que esto se promulga a fines de 2025, esperamos que a principios de abril (2026) este POJK ha comenzado a ser aplicado», dijo OGI.