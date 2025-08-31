El liderazgo del DPR revocará el monto de las asignaciones de los miembros del DPR

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo el liderazgo de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) revocaría una serie de políticas de DPR. Uno de ellos está relacionado con las asignaciones recibidas por Miembro de DPR RHODE ISLAND.

Leer también: ¡No despedido! Sahroni, Nafa Urbach a Uya Kuya solo se desactivó de los miembros del DPR



La asignación en cuestión es Subsidio en el hogar ascendiendo a RP50 millones por mes para cada miembro del DPR. Esto cosechó polémicas a manifestaciones en varios lugares.

Prabowo transmitió esto después de celebrar una reunión con el liderazgo de MPR, DPR, DPD y el Presidente General de Partidos Políticos (partidos políticos) en el Palacio Presidencial, Central Yakarta, domingo 31 de agosto de 2025.

Leer también: Eko Patrio y Uya Kuya fueron desactivados de los miembros de la facción Pan DPR



«El liderazgo del parlamento indonesio dijo que se le revocaría varias políticas del parlamento indonesio, incluida la cantidad de la asignación de los miembros del DPR y la moratoria en las visitas de trabajo en el extranjero», dijo Prabowo.

Los líderes de los partidos políticos en la ocasión también informaron que Prabowo había tomado medidas firmes contra los miembros del DPR que habían hecho un ruido.

Leer también: Prabowo recolectó líderes de partidos políticos e instituciones estatales en el palacio, ¿qué pasa?



«Contra los respectivos miembros del DPR, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025. El paso es en forma de revocación de los miembros del Parlamento indonesio a los miembros que presentan declaraciones incorrectas», dijo.

Por otro lado, los líderes generales de los partidos políticos también han instruido a su personal para que sea más sensible y a favor de los intereses de la gente.

«Los líderes del DPR y los presidentes del partido han transmitido a través del presidente de sus respectivas facciones que los miembros del DPR siempre deben ser sensibles y favorecer los intereses de la gente», dijo Prabowo.

«Respetamos la libertad de opinión como estipulada en el Pacto Internacional de las Naciones Unidas sobre el Artículo 19 de los derechos civiles y políticos, y la ley número 9 de 1998», concluyó.