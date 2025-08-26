El liderazgo del DPR admite cumplir con la masa de manifestaciones, pero no hay representantes

Yakarta, Viva – Vicepresidente DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dijo que querían conocer a la masa de acción demostración Relacionado con el rechazo de la asignación de miembros del Consejo frente al Edificio del Parlamento Indonesio el lunes 25 de agosto de 2025.

Cucun dijo que los representantes del DPR se habían comunicado con el controlador de seguridad y orden para averiguar a quién se podían escuchar los representantes de masas por sus aspiraciones.

«Este es quien quiere hablar, por ejemplo, representantes de todo tipo. Recibimos la respuesta ayer de que al principio no había representantes que organizaran este derecho», dijo Cucun a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta, martes 26 de agosto de 2025.

Cucun también mencionó que la manifestación fue diferente de la demostración que a menudo fue llevada a cabo por la Agencia Ejecutiva Estudiantil (BEM) y el sindicato.

Porque, las manifestaciones en poder de BEM y los sindicatos generalmente tienen representantes que confían en cumplir con el Parlamento Indonesio.

«Es diferente si, por ejemplo, este estudiante de demostración de la cual Bem o del que sindical se comunicamos a quién es recibido», dijo.

Por otro lado, Cucun dijo que había una Agencia de Aspiración Comunitaria (BAM) propiedad del Parlamento Indonesio para recibir y escuchar los aportes del público.

«Aquí ya hay una agencia de aspiración BAM, más tarde BAM la recibirá. Automáticamente si BAM está por aquí. Para que acepten todas las aspiraciones», dijo Cucun.