El liderazgo de la RPD envía asistencia logística a las víctimas de las inundaciones en Sumatra y Aceh

Jacarta – Los dirigentes y miembros de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) presentaron ayuda logística para las víctimas afectadas inundación inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en el norte de Sumatra, Sumatra occidental Y Aceh.

Lea también: Las inundaciones dejan barro espeso y decenas de motocicletas atrapadas en zonas residenciales del oeste de Sumatra



La ayuda fue entregada al equipo conjunto TNI-Polri y a la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) para ser enviada desde la Base Aérea Halim Perdanakusuma, en el este de Yakarta.

«Que hoy RPD RI entregando ayuda a Sumatra, en forma de carga aérea que se entregará a hermanos y hermanas que han sufrido desastres», dijo Dasco en una conferencia de prensa en la lavandería Halim Perdanakusuma, el domingo 30 de noviembre de 2025.

Lea también: Distribuir Rp. 3 mil millones para las víctimas del desastre en Aceh a Sumatra Occidental, Bahlil da estas instrucciones a los cuadros



«Hoy y mañana partiremos hacia Central Tapanuli, Padang y Aceh», continuó.

Dasco espera que esta ayuda pueda distribuirse bien y ser útil para las víctimas.

Lea también: Al acelerar la gestión de desastres en Sumatra, Pertamina Patra Niaga garantiza asistencia y suministro de energía seguro



Dasco entregó la asistencia logística al vicepresidente de la RPD, Cucun Ahmad Syamsurijal, quien supervisará la entrega de la ayuda directamente al lugar del desastre.

«Espero que lo que los amigos de la RPD RI han transmitido pueda ser útil para nuestros hermanos y hermanas que han experimentado el desastre. Tal vez se lo entregue al Sr. Cucun, quien lo llevará al lugar. El avión partirá esta tarde hacia el centro de Tapanuli primero», dijo.

La asistencia logística entregada por los líderes y miembros de la RPD, dijo Dasco, consistió en mantas y alimentos.

«Simbólicamente entregaremos el contenido de la carga, que consta de diversas cosas, entre ellas toallas sanitarias, pareos, fideos pop, mantas y galletas para nuestros hermanos y hermanas», concluyó Dasco.