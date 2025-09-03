El líder suspendido del BRS, Kavitha, anuncia la renuncia del partido, MLC Post







Un día después de su suspensión del Bharat Rashtra Samithi (BRS), el líder principal K Kavitha la anunció el miércoles renuncia del partido y de su cargo como miembro del Consejo Legislativo (MLC), informó PTI. Kavitha, que es la hija del jefe del partido K Chandrasekhar Rao (KCR), también lanzó un ataque mordaz contra su primo y el ex ministro T Harish Rao, acusándolo de conspirar contra la familia KCR.

El líder de cuarenta y siete años, que había sido una parte integral del partido y sus campañas políticas, declaró que había presión sobre su padre para que tomara medidas contra ella. Acusó a Harish Rao de trabajar con el Ministro Principal de Telangana (CM) Revanth Reddy para socavar al BRS y la familia KCR.

«Nunca aspiré a ninguna publicación», dijo Kavitha a los periodistas durante una conferencia de prensa, y agregó que estaba enviando su renuncia al presidente del Consejo Legislativo y al presidente de BRS. También afirmó que su hermano, KT Rama Rao (KTR), el presidente de BRS Working, estaba siendo atacado por las supuestas conspiraciones de Harish Rao, informó PTI.

Kavitha alegó que Harish Rao había desviado fondos a 20-25 legisladores durante las elecciones de la Asamblea de 2018, más allá de la financiación oficial del partido.

Ella planteó preguntas sobre las fuentes de este dinero, lo que sugiere que estaba vinculada a la supuesta corrupción en el proyecto de riego de Kaleshwaram, informó PTI.

Al dibujar una analogía con la popular película ‘Baahubali’, Kavitha cuestionó la lealtad de Harish Rao a KCR, a pesar de que sus acciones supuestamente sugieren lo contrario. También afirmó que su primo había intentado socavar la posición de KTR en la circunscripción de Sircilla durante las elecciones de la Asamblea de 2009.

Kavitha comenzó además que los esfuerzos de Harish Rao tenían como objetivo derrotar el futuro político de la familia KCR y lo acusó a él y a otro primo, Santosh Kumar, de ser responsable de la investigación de la Oficina Central de Investigación (CBI) iniciada por el gobierno del Congreso contra KCR sobre las presuntas irregularidades en el Proyecto Kaleshwaram.

En un mensaje fuerte para su padre y su hermano, Kavitha advirtió: «Harish o Santosh pueden fingir ser buenos contigo hoy, pero no son nuestros simpatizantes. Telangana gente o KCR «.

Ella instó a KCR y KTR a confiar en activistas de BRS hardcore en lugar de aquellos que supuestamente conspiran contra la familia y la fiesta. Kavitha expresó su preocupación por los peligros políticos que rodean a la familia KCR, y agregó que su renuncia fue parte de una conspiración mayor para disminuir la influencia del BRS.

El líder en conflicto también vinculó la supuesta grieta política con un viaje de vuelo compartido entre Harish Rao y Revanth Reddy. Kavitha afirmó que la conspiración contra su familia comenzó cuando Harish Rao «se rindió» a Revanth Reddy «tocando sus pies», que ella cree que fue un acto de sumisión política.

Mientras Congreso Negó estas acusaciones, Kavitha se mantuvo firme en sus afirmaciones, cuestionando a Revanth Reddy y Harish Rao sobre los detalles de su viaje de vuelo juntos.

Aunque Kavitha confirmó que no se unía a ningún nuevo partido político en este momento, indicó que tomaría decisiones con respecto a su camino político futuro después de consultar con sus partidarios. También afirmó que parte de su personal había recibido avisos de la policía en relación con las investigaciones sobre el presunto tope de teléfono ilegal durante el régimen de BRS, sospechando la participación de Harish Rao en el asunto.

El BRS había suspendido a Kavitha el 1 de septiembre, acusándola de actividades y acciones antipartidias que dañaban la imagen del partido.

Kavitha también reiteró su declaración anterior sobre el Proyecto Kaleshwaram, afirmando que no fueron las acciones de KCR, sino las de sus primos lo que llevó a la corrupción acusaciones en su contra.

Mientras que Harish Rao ni Santosh Kumar no hizo comentarios sobre las acusaciones, Telangana CM Reddy desestimó el miércoles las acusaciones hechas por Kavitha. Desestimó sus afirmaciones de una «comprensión tácita» con BRS Harish Rao, que es miembro de la Asamblea Legislativa (MLA), diciendo que «no necesita participar con personas tan sucias».

(Con entradas PTI)





Fuente