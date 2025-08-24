El líder norcoreano Kim Jong Un supervisa las pruebas de nuevos misiles anti-aire







Líder norcoreano Kim jong un jong u Supervisó la prueba de la prueba de dos tipos de nuevos misiles Antiair, dijeron los medios estatales el domingo, mostrando sus capacidades militares en expansión a medida que los militares surcoreanos y estadounidenses llevan a cabo simulacros conjuntos. La Agencia de Noticias Central Coreano Oficial de Norte dijo que la prueba del sábado demostró que los misiles son efectivos para contrarrestar las amenazas aéreas, como los drones y los misiles de cruceros, y que Kim asignó tareas «importantes» no especificadas para defender a los científicos antes de una importante conferencia política que se espera a principios del próximo año. El informe no especificó los misiles que se probaron o donde tuvo lugar el evento. No mencionó ningún comentario de Kim dirigido a Washington o Seúl.

La prueba coincidió con el nuevo viaje del presidente surcoreano Lee Jae Myung a Tokio para una cumbre con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba, donde prometieron fortalecer la cooperación bilateral y su asociación trilateral con los Estados Unidos para abordar los desafíos comunes, incluidas las ambiciones nucleares de Corea del Norte. Lee iba a partir hacia Washington el domingo para una cumbre con el presidente de los Estados Unidos Donald Trump.

El gobierno de Kim ha descartado repetidamente las llamadas de Seúl y Washington para reiniciar las negociaciones de larga data destinadas a anotar sus programas de armas y misiles nucleares, ya que continúa priorizando a Rusia como parte de una política exterior dirigida a expandir los lazos con naciones que enfrentan a los Estados Unidos. Desde la invasión de Rusia de Ucrania, Kim ha enviado miles de tropas y grandes envíos de armas, incluidos artillería y misiles balísticos, para ayudar a alimentar la guerra del presidente Vladimir Putin.

Eso ha planteado preocupaciones sobre Moscú podría proporcionar tecnología que fortalezca el ejército de armado nuclear de Kim, con expertos apuntando a Corea del Norte Envejecimiento de los sistemas antiaéticos y de radar como un área probable de cooperación. El anterior gobierno conservador de Corea del Sur dijo en noviembre que Rusia suministró misiles y otros equipos para ayudar a fortalecer las defensas aéreas de la capital norcoreana de Pyongyang, pero no especificó qué sistemas se proporcionaron.

Kim celebró una ceremonia en Pyongyang la semana pasada para honrar a los soldados norcoreanos que lucharon en Ucrania, otorgando títulos estatales de «héroes» a aquellos que regresaron y colocaron medallas junto a 101 retratos de los caídos, elogiándolos como «grandes hombres, grandes héroes y grandes patriotas», informaron los medios estatales. Según las evaluaciones de Corea del Sur, Corea del Norte ha enviado alrededor de 15,000 tropas a Rusia desde el otoño pasado y alrededor de 600 de ellas han muerto en combate. Kim también acordó enviar a miles de trabajadores de la construcción militar y demins a la región de Kursk de Rusia, un despliegue de inteligencia de Corea del Sur cree que podría suceder pronto.

