El líder norcoreano Kim Jong Un se reunirá con el líder chino Xi Jinping







El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo el jueves que el líder norcoreano visitante Kim Jong Un se reunirá con el líder chino Xi jinping.

No hubo detalles inmediatos sobre cuándo se reunirían. Kim asistió a un desfile militar chino en Beijing el miércoles, junto con otros líderes extranjeros, incluido el presidente ruso Vladimir Putin. Kim está haciendo un raro viaje a las afueras de Corea del Norte.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo que los dos líderes llevarían a cabo intercambios en profundidad de puntos de vista sobre los problemas bilaterales y de preocupación mutua.

Dijo que la asistencia de Kim al desfile y las conversaciones con XI «tienen un gran significado». El Norcoreano El líder llegó a Beijing en tren el martes.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente