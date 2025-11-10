El líder del MNS anuncia una alianza con el MVA para las encuestas de Nashik







Con las encuestas cívicas a la vuelta de la esquina, la preparación para las elecciones ya está en su punto máximo. En torno a las especulaciones de que MNS se unirá a MVA, el Maharashtra Navnirman Sena El líder dijo el lunes que el partido liderado por Raj Thackeray había cerrado una alianza con ellos para las elecciones locales en Nashik.

Sin embargo, el líder del MNS, Dinkar Patil, quien hizo el anuncio en una conferencia de prensa, agregó que Thackeray tomará la decisión final sobre el asunto, informó PTI.

El Maha Vikas Aghadi comprende el Shiv Sena (UBT) de Uddhav Thackeray, el Partido del Congreso Nacionalista (SP) liderado por Sharad Pawar y el Congreso.

Patil, al hablar sobre la posible alianza, dijo que «la alianza se ha formado de ahora en adelante según todas las encuestas. Esta decisión se tomó para mantener viva la democracia. Todos los partidos han señalado irregularidades en la lista de votantes. Además, los agricultores están angustiados por las pérdidas de cosechas causadas por las lluvias, como cita la agencia de noticias PTI.

El líder del Partido Comunista de la India (marxista), DL Karad, dijo además que todos los partidos han decidido participar juntos en las próximas elecciones para reducir la influencia del gobernante Mahayuti, compuesto por el BJP, el Shiv Sena de Eknath Shinde y el partido liderado por Ajit Pawar. PNC.

Añadió además: «Nos hemos unido contra la negligencia del gobierno en cuestiones como la corrupción, el sistema de castas, etc.», citado por la agencia de noticias PTI.

En la conferencia de prensa, el líder del Congreso local y ex empresario Rahul Dive afirmó que «nosotros hemos recibido instrucciones de los mayores para tomar decisiones a nivel local», según citó la agencia de noticias PTI.

Al hablar de la posible alianza, añadió: «Hemos decidido unir nuestras manos. Sin embargo, informaremos a nuestro líder Balasaheb Thorat sobre la decisión más tarde ese mismo día. Seguiremos las órdenes del alto mando del partido», citado por la agencia de noticias PTI.

Sin embargo, el portavoz del Congreso estatal, Sachin Sawant, dijo que su partido no ha tomado ninguna decisión para alinearse con el Maharashtra Navnirman Sena (MNS) liderado por Raj Thackeray en Nashik.

Si bien Uddhav Thackeray y Raj Thackeray se han reunido varias veces en diversos eventos desde julio y han hecho declaraciones que insinúan una alianza entre sus partidos, el Congreso se opone supuestamente a incluir al MNS en el AMEU doblar.

Por cierto, hablando en Akola el 8 de noviembre, el supremo del PCN (SP), Sharad Pawar, también había insinuado que llevaría al MNS al campo de la oposición y había instado a que «el partido del Congreso no debería adoptar una postura extrema sobre el Maharashtra Navnirman Sena y debería pensar en ello», informó el PTI.

(Con aportes de PTI)





