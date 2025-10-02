El líder del Congreso, Priyanka Gandhi, extiende deseos sobre Vijayadashmi







Con motivo de Dussehra, líder del Congreso Priyanka gandhi El jueves extendió sus sinceros deseos.

Mientras publicaba en la plataforma de redes sociales X, el líder principal del Congreso, Priyanka Gandhi, escribió que el festival celebró la victoria del bien sobre el mal, la humildad sobre el ego, la justicia sobre la injusticia y la verdad por la falsedad.

Extendiendo los deseos en X, el diputado del Congreso Priyanka escribió: «Saludos sinceros en el Gran Festival de Vijayadashami, celebrando la victoria del bien sobre el mal, la humildad sobre el ego, la justicia sobre la injusticia y la verdad sobre la falsedad. Deseo felicidad, paz, prosperidad y armonía para todas mis compañeros de ciudades».

Dussehra, también conocido como Vijayadashami, es uno de los festivales hindúes más importantes de la India. Este auspicioso festival se celebra en todo el país el 2 de octubre de este año.

Saludos sinceros a la bondad sobre el mal, la humildad en el ego, la justicia sobre la injusticia y la victoria de la verdad sobre la falsedad. Deseo felicidad, paz, prosperidad y armonía para todos los compatriotas. pic.twitter.com/dy2dbskthv – Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) 2 de octubre de 2025

El festival marca la victoria del bien sobre el mal y se celebra de diversas maneras en todo el país. Conmemora la victoria del Señor Rama sobre el rey demonio Ravana, simbolizando el triunfo de la verdad y la justicia sobre la arrogancia y el mal.

La quema de efigie de Ravana, Meghnad y Kumbhkaran es una tradición popular en muchas partes de la India que significa la victoria de la buena fe sobre el mal.

Más temprano el jueves, Primer Ministro Narendra Modi También extendió los deseos y llamó al festival un símbolo de la victoria del bien y la verdad sobre el mal y la falsedad.

Mientras publica en la plataforma de redes sociales X, el primer ministro Modi escribió: «Vijayadashami es un símbolo de la victoria del bien y la verdad sobre el mal y la falsedad. Mi deseo es que en esta sagrada ocasión, todos reciben la inspiración para progresar continuamente en el camino del coraje, la sabiduría y la devoción». Mi más cálido saludo de Vijayadashami a mis miembros de la familia a través del país «, como citada por la sabiduría de los noticias.

Junto con el primer ministro, el primer ministro de Uttarakhand Pushkar Singh Dhami También extendió sus saludos a la gente en la ocasión.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, en su mensaje emitido en la víspera de Vijayadashami, el CM, Himanta Biswa Sarma, dijo que el festival simboliza la victoria de la justicia sobre la injusticia, el bien sobre el mal y la verdad sobre la falsedad. Dijo que este festival inspira a todos a renunciar a los males dentro y caminar en el camino de la virtud.

Enfatizando la necesidad de vivir libre del ego, instó a las personas a seguir el camino de la verdad y trabajar juntos para fortalecer la armonía social en el estado y la nación. El primer ministro agregó que este festival auspicioso también nos recuerda que aquellos que están con la verdad siempre salen victoriosos.

(Con entradas de ANI)









