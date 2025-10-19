El líder del BJP, Dilip Jaiswal, dice: «Contienda directa entre la NDA y Mahagathbandhan».







Faltan pocos días para las elecciones en Bihar y los comentarios picantes entre sí por parte de los partidos políticos ya se han intensificado. Además de criticar al partido de oposición, el BJP había indicado el domingo que la elección de este año Elecciones a la asamblea de Bihar Será una contienda directa entre la Alianza Democrática Nacional y Mahagathbandhan.

El líder del BJP, Dilip Jaiswal, insinuó que la entrada de Prashant Kishor en las elecciones de Bihar era «parte de una estrategia electoral».

El líder del BJP, mientras atacaba al fundador del partido Jan Suraj, Prashant Kishor, dijo que «esto es parte de una estrategia electoral. La gente de Bihar ahora entiende que la elección es entre Mahagathbandhan y el Acuerdo de confidencialidad… El tercer factor se revelará después de las elecciones», informa la agencia de noticias ANI.

Jaiswal afirmó además que había una falta de consenso entre los electores de Mahagathbandhan sobre la asignación de escaños para las elecciones.

El líder del BJP añadió además que «hubo algunos escaños en los que incluso el LJP se consideraba fuerte. El BJP también se consideraba fuerte… Nos tomamos dos días para realizar una encuesta, con el objetivo de evaluar mejor qué candidato tenía el mayor potencial en esos escaños».

Añadió: «El Mahagathbandhan no logró distribuir los asientos de forma totalmente transparente… Mukesh Sahani afirmó que el Mahagathbandhan requiere tratamiento y que los mejores médicos están ubicados en Delhi. Es decir, también cree que los mejores médicos están en Delhi», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Dilip Jaiswal dijo además que el Partido Vikassheel Insaan (VIP) de Mukesh Sahani ha «perdido la confianza» de las comunidades Nishad y Sahani.

«Mukesh Sahani (Partido Vikassheel Insaan) (VIP), ha perdido la confianza de las comunidades Nishad y Sahani. Cree que puede dirigir su política basándose en el banco de votos de las comunidades Nishad y Sahani… La comunidad Sahani en Bihar está indignada de que Mukesh Sahani simplemente los explote…» afirmó Dilip Jaiswali, según la agencia de noticias ANI.

Más temprano el jueves, el Congreso publicó su primera lista de 48 candidatos para las próximas elecciones a la Asamblea de Bihar, presentando al jefe de su unidad estatal, Rajesh Ram, del escaño de Kutumba, y al líder del CLP, Shakeel Ahmad Khan, de Kadwa.

El Elecciones a la Asamblea de Bihar 2025 se llevará a cabo los días 6 y 7 de noviembre. Los resultados se anunciarán el 14 de noviembre.

(Con aportes de la ANI)





Fuente