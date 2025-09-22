





En medio de las recientes protestas de `Gen Z` en Nepal y altas aranceles estadounidenses sobre las exportaciones indias, RSS El líder Sunil Ambekar dijo que la sociedad hindú debería fortalecerse para que el mundo se libere de conspiraciones en todo el mundo el lunes.

El líder de RSS, Sunil Ambekar, mientras hablaba con los medios de comunicación el lunes, declaró que el objetivo de Rashtriya Swayamsevak Sangh es que todo el mundo debería estar libre de angustia, según PTI.

Ambekar se dirigía a una conferencia de prensa para informar sobre las celebraciones del centenario de RSS, que comenzará desde Vijayadashmi el 2 de octubre en Nagpur.

Las recientes protestas `de la Generación Z` contra la presunta corrupción y una prohibición de las redes sociales en Nepal, en la que al menos 72 personas fueron asesinadas, llevaron a la caída del gobierno de KP Sharma oli.

Se le preguntó sobre la evaluación RSS de lo que sucedió en Nepal Y si la India debería introspectar su política exterior en medio de las decisiones del gobierno de los Estados Unidos, Ambekar en respuesta dijo que «toda la India, incluido RSS, está trabajando para el progreso y el fortalecimiento del país, y ciertamente la India debería ser tan fuerte que ninguna sociedad en el mundo debería enfrentar tanta angustia», según lo citado por la agencia de noticias PTI.

Además, dijo que «es el objetivo de RSS que todo el mundo debería estar libre de angustia. La sociedad hindú debería fortalecerse para que el mundo se libere de las conspiraciones que se realizan en todo el mundo y la angustia que enfrenta el mundo».

Ambekar afirmó además que el RSS tiene la intención de organizar un `hindú Sammelan` en alrededor de 103,000 lugares en todo el país como parte de sus celebraciones centenales.

Anteriormente durante la protesta de Nepal Gen-Z, el ex primer ministro KP Sharma fue Afirmó que el uso de armas automáticas durante las protestas de Nepal Gen-Z el 8 de septiembre, lo que llevó a la muerte de al menos 19 personas el primer día, debe ser investigada, ya que estas armas «no estaban en posesión de las autoridades policiales», informaron los IANS.

Oli, quien renunció el 9 de septiembre en medio de una protesta nacional por su manejo de la crisis, declaró además que su gobierno no dio ningún orden para abrir fuego contra los manifestantes.

(Con insumos de PTI e IANS)





