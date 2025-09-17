El líder de la AAP, Saurabh Bharadwaj, dice: `Trabajadores forzados asisten a cumpleaños Modi ‘







Como Primer Ministro Modi Celebra su 75 cumpleaños el 17 de septiembre, los trabajadores de BJP en todo el país celebran con alegría y pura felicidad. Sin embargo, en medio del cumpleaños del primer ministro Modi, el Jefe de Delhi del Partido Aam Aadmi (AAP), Saurabh Bharadwaj, Saurabh Bharadwaj alegó que los trabajadores de saneamiento y los conductores de autobuses DTC fueron llamados con fuerza para asistir a la celebración del 75 cumpleaños del primer ministro Narendra Modi en Delhi.

Mientras compartía una publicación en la plataforma de redes sociales X, el líder de la AAP, Saurabh Bharadwaj, afirmó que los cuatro trabajadores de saneamiento de cada ritmo de limpieza y conductores de autobuses se les pidió con fuerza que llegaran al estadio Thyagaraj, y no hacerlo, enfrentarían consecuencias.

Saurabh Bhardwaj escribió: «Hoy hay un gran programa en el estadio Thyagaraj con motivo de feliz cumpleaños, Modi Ji. 4 trabajadores de saneamiento de cada ritmo de limpieza han sido llamados al estadio Thyagaraj temprano en la mañana».

Hay un gran programa en el estadio Tyagraj hoy para conmemorar el Happy Birthday Modi Ji, 4 empleados de la limpieza de cada limpieza han sido llamados al estadio Tyagaraj por la mañana. La última vez, fueron expuestos, por lo que se dice que no se instalarán autobuses privados para alcanzar sus medios. Si no viene … – Saurabh Bharadwaj (@saurabh_mlagk) 17 de septiembre de 2025

La publicación del AAPA El líder agregó además que «estuvieron expuestos la última vez, por lo que dijeron que no organizaremos autobuses privados; debe obtener sus propios medios. Si no viene, estará en problemas. El personal de conductores permanente de DTC ha sido llamado en grandes cantidades en los autobuses DTC», según lo citado por la agencia de noticias ANI.

Saurabh Bhardwaj tomó una burla en el BJP y dijo que el público está «enojado» con la fiesta y no asistió a las celebraciones de cumpleaños del primer ministro de PM de voluntariamente.

Además, escribió: «Solo piense, incluso en el cumpleaños de su mayor líder, la gente no viene por su cuenta para llenar el estadio. La gente de Delhi está enojada con el BJP».

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, los comentarios de Saurabh Bharadwaj se producen después de la ministra principal de Delhi, Rekha Gupta, junto con otros ministros, donaron sangre más temprano en la mañana, justo después de participar en la caminata `Seva Sankalp en la puerta de la India.

Además, las imágenes de India Gate en el cumpleaños de PM Modi mostraron actuaciones culturales organizadas. Múltiples ministros, miembros del Parlamento y otros líderes del Partido Bharatiya Janata, incluidos Manjinder Singh Sirsa, Virendraa Sachdeva y Bansuri Swaraj, asistieron a los eventos organizados para honrar al primer ministro.

Ministro principal Rekha GuptaAl dirigirse a los medios, también afirmó que se darían 75 esquemas a la gente de Delhi con motivo del cumpleaños del primer ministro Modi.

Ella dijo: «El cumpleaños del primer ministro Modi y el Seva Pakhwada comenzaron con un campo de donación de sangre. Es la resolución del gobierno de Delhi que cada gota de nuestra sangre es para la nación. Durante el Seva Pakhwada de 15 días, daremos 75 nuevos esquemas a la gente de Delhi en la ocasión del cumpleaños de PM Modi, como citado por la agencia de noticias Ani.

(Con entradas de ANI)









Fuente