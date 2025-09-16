El líder árabe-musulmán criticado, Trump garantiza que Israel ya no atacará a Qatar

Washington, Viva – Presidente Estados Unidos de América Donald Trump asegurar Israel No atacará de nuevo KatarDespués de que el ejército israelí lanzó un ataque en Doha la semana pasada en una operación destinada a matar a los funcionarios de Hamas.

«Ya no atacará a Qatar», dijo Trump sobre el jefe de la autoridad israelí Benjamin Netanyahu al responder a los periodistas en la sala ovalada.

Trump enfatizó que Qatar había sido un muy buen país aliado, pero muchos no sabían esto, mientras que confirmar la garantía de Israel no atacaría al estado del Golfo.

«Pero él (Netanyahu) ya no atacará a Qatar. Todavía podría estar persiguiéndolos (Hamas)», dijo Trump.

Todavía no está claro a qué se refería Trump, pero la declaración implicaba que los pasos de Netanyahu permanecieron abiertos para llevar a cabo ataques para deshacerse de los funcionarios de Hamas en el país en el Área de la Bahía. árabe Eso.

Además, Trump negó el informe de Axios afirmando que Netanyahu le había contado personalmente sobre el ataque del 9 de septiembre, algún tiempo antes de que Israel atacara a la capital de Qatar, Doha.

«No, no lo dijeron», dijo Trump. Cuando se le preguntó cómo conocía el ataque, Trump respondió: «De la misma manera que tú».

La Casa Blanca afirma que Trump conoce el ataque del ejército de los Estados Unidos después de que se hayan lanzado los misiles de Israel para que no puedan detenerlo.

Maldijo los ataques israelíes en Doha Qatar

Mientras tanto, los líderes que siguieron Cumbre La emergencia árabe-islámica en Doha advirtió el lunes que el ataque israelí a Qatar tenía consecuencias peligrosas para la región.

Los líderes de la cumbre instaron a los actos colectivos a luchar contra los esfuerzos de Israel para imponer una nueva realidad en el Medio Oriente.

La declaración final de la reunión publicada por la agencia oficial de noticias de Qatar, QNA, sostuvo que la cumbre condenó el ataque a Doha y expresó plena solidaridad con Qatar.

La reunión máxima dijo que la agresión de Israel «arruinó las oportunidades para lograr la paz en la región».

La declaración enfatizó la necesidad de «oponerse al plan de Israel para imponer una nueva realidad en la región» y advirtió que el esfuerzo planteó «amenazas directas a la seguridad regional e internacional».