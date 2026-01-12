El libro de Aurelie Moeremans sobre experiencias de cuidado infantil se vuelve viral, ¿Roby Tremonti se ofende?

Jacarta – Los libros de memorias se vuelven virales Cuerdas rotas trabajar Aurelie Moeremans También atrajo la atención del público sobre la última carga. Roby Tremonti en las redes sociales. Esta carga apareció poco después de que los internautas discutieran ampliamente la confesión de Aurelie sobre su experiencia de acoso y violencia emocional sobre la cual escribió en el libro.

Lea también: Aprende de la historia de Aurelie Moeremans en ‘Cuerdas rotas’, reconoce las señales del acicalamiento y el impacto en la víctima



A través de su cuenta personal de Instagram, Roby Tremonti compartió una serie de informaciones relacionadas con aspectos del derecho penal que podrían surgir del uso de personajes ficticios en una obra escrita.

Destacó los riesgos legales que persisten incluso si el autor utiliza un seudónimo, especialmente si el personaje es fácilmente reconocido por el público.

Lea también: Aurelie Moeremans revela la historia de la preparación infantil a través de un libro; su cuenta de Instagram suele ser pirateada



«Simplemente compartan conocimientos, muchachos. Esto es lo que dice Gemini AI, pero intenten buscar información en RL», escribió Roby en su carga, citada el lunes 12 de enero de 2026.

En la captura de pantalla que subió, se explica que el uso de un nombre ficticio no necesariamente elimina el potencial de aplicación del derecho penal en Indonesia.

Lea también: Aurelie Moeremans revela cómo se invita a los artistas a entrar en política; no es necesario tener una licenciatura, se puede ir directamente a una maestría



El foco principal de las cuestiones jurídicas reside en hasta qué punto el público puede identificar la figura real detrás del personaje representado.

Si los lectores generales pueden adivinar la identidad de una persona a través de características, antecedentes o series de eventos específicos, se considera que el elemento criminal aún se cumple.

Roby también incluyó una explicación de una serie de artículos que podrían usarse en casos similares. Entre ellos se encuentra el artículo 310, apartado 2, del Código Penal (KUHP), que regula la difamación escrita con una pena máxima de un año y cuatro meses de prisión.

Además, también se mencionó el artículo 311 del Código Penal sobre calumnias, que prevé una pena máxima de cuatro años de prisión.

No solo eso, Roby se refirió al artículo 27A de la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (UU ITE), que puede imponerse si se distribuye contenido difamatorio a través de medios digitales.

Esta carga apareció en medio de una polémica sobre la confesión de Aurelie Moeremans en el libro publicado de forma independiente Broken Strings.

En sus memorias, Aurelie utiliza el seudónimo «Bobby» para describir a una figura que, según ella, llevó a cabo actos de acoso y violencia emocional contra ella.

Reveló que el incidente comenzó cuando tenía 15 años y conoció a esta figura en el set de un anuncio.