El Libro Azul de China TV 2025 mapea la reinvención a medida que surgen los microdramas

El libro azul de Porcelana Serie de TV 2025, lanzada en el Festival Internacional de Cine de Tokio‘s TIFFCOM Market, elaborado por Chen Xuguang, de la Universidad de Pekín, y Fan Zhizhong, de la Universidad de Zhejiang, describe una industria que está experimentando una reinvención estructural y una renovación creativa.

A pesar de la incertidumbre económica mundial y la feroz competencia de las plataformas de juegos y vídeos cortos, las inscripciones de series dramáticas aumentaron en 2024, lo que indica que la confianza de los inversores en la televisión de larga duración sigue siendo resistente. El informe identifica una transformación impulsada por la calidad como la dirección que define el sector, sustentada en una narrativa más sólida, una propiedad intelectual diversificada y mejores estándares de producción.

La adaptación IP sigue dominando y representa alrededor del 60% de las nuevas series con guión. La ficción literaria y en línea se han convertido en fuentes vitales de material, impulsando dramas de alto nivel centrados en los personajes como “The Tale of Rose”, “War of Faith” y “The Misplaced”. El cálido realismo sigue siendo una fuerza creativa clave, reflejada en “She and Her Girls”, “Romance in the Alley” y “A Common Person’s Song”, que combinan comentarios sociales con optimismo emocional.

Los dramas de época están adaptando un ritmo más rápido y una narración modular inspirada en contenido breve en línea. El Libro Azul informa que el mercado de miniseries de China creció de 36.860 millones de RMB (5.100 millones de dólares) en 2021 a 373.900 millones de RMB (51.500 millones de dólares) en 2023 y podría superar el billón de RMB (137.000 millones de dólares) para 2027. Este crecimiento ha empujado a los productores tradicionales a experimentar con estructuras narrativas condensadas manteniendo al mismo tiempo la profundidad cinematográfica.

Para concluir, Fan destacó “Blossoms Shanghai” de Wong Kar-wai como emblemática del resurgimiento artístico y la madurez industrial del medio. “La calidad es el rey”, dijo, resumiendo el mensaje del Libro Azul de que el futuro de la televisión china depende de fusionar una narración disciplinada con la agilidad que exige una economía de pantallas en rápida evolución.

En la sesión de preguntas y respuestas, Fan describió el sector del microdrama como “producción sin barreras”, una democratización creativa y un shock económico que obliga a los estudios establecidos a repensar la participación de la audiencia y los modelos de monetización.