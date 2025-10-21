El levantamiento de petróleo en septiembre-octubre supera con éxito el objetivo de la APBN para 2025

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia dijo, levantamiento de aceite en septiembre-octubre logró superar el objetivo Presupuesto presupuestario 2025.

Así lo expresó en el evento ‘HIPMI-Danantara Business Forum 2025’ celebrado en la zona de Thamrin, en el centro de Yakarta.

«Gracias a Dios, hasta el día de hoy, nuestro levantamiento en septiembre-octubre ha llegado a 619.000 barril por día. Y el promedio de enero a octubre ha alcanzado 605.000 – 607.000 barriles por día. «Así que hemos superado el objetivo de la APBN para 2025, es decir, 605.000 barriles por día», dijo Bahlil, el lunes 20 de octubre de 2025.

Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, Foro Empresarial HIPMI-Danantara 2025

Dijo que el esfuerzo por aumentar el levantamiento de petróleo fue una orden del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto.

«El presidente me ordenó aumentar el levantamiento. Debe alcanzar el objetivo», dijo.

A título informativo, Bahlil dijo anteriormente que el gobierno se ha propuesto que Indonesia alcance el 80 por ciento de su objetivo de independencia energética para 2029.

«Queremos fomentar una mayor elevación, así como utilizar toda la energía disponible en la riqueza de nuestro país. Si Dios quiere, para 2029-2030 podremos lograr al menos un 80 por ciento de independencia energética», dijo Bahlil.

Por lo tanto, para lograr este objetivo, el gobierno no dependerá exclusivamente del Presupuesto de Ingresos y Gastos del Estado (APBN), sino que colaborará con el sector privado y las empresas estatales.

La razón por la que no se cobra el presupuesto estatal es porque hay varios programas gubernamentales prioritarios que requieren presupuesto del presupuesto estatal, como comidas nutritivas gratuitas, escuelas públicas, etc.

Las medidas que ha tomado el gobierno para lograr la independencia energética son el uso de biodiesel 40 (B40) o una mezcla de 40 por ciento de aceite de palma crudo (CPO) y 60 por ciento de diésel.

El paso al uso de biodiesel tiene como objetivo reducir las importaciones de diésel. Para 2026, el gobierno planea aumentar la mezcla de CPO al 45 o 50 por ciento, llevándola a B45 o B50.

No sólo a través del biodiesel, Bahlil también dijo que el gobierno está revisando la aplicación de E10 o bioetanol con una mezcla de 10 por ciento de etanol en combustible. Esta medida tiene como objetivo reducir las importaciones de combustible.