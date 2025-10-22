El lesionado WR de los Bucs, Mike Evans, podría regresar para una ‘carrera profunda en los playoffs’

Si vas a esperar contra toda esperanza que Bucaneros de la Bahía de Tampa receptor abierto mike evans regresa de una fractura de clavícula esta temporada, entonces será mejor que esperes que los Buccaneers lleguen a los playoffs para siempre.

El periodista del Tampa Bay Times, Rick Stroud, dijo en el Podcast del día del deporte de Tampa Bay el 21 de octubre que si Evans regresa de una fractura de clavícula sufrida en la derrota de la Semana 7 por 24-9 ante los Leones de Detroitsolo lo sería si los Buccaneers lograran una carrera profunda en los playoffs.

«Los Buccaneers tienen que ganar un partido de playoffs para siquiera considerarlo», dijo Stroud. «Y todo eso dependerá de cómo se recupere… para tratar de recuperar la posibilidad de que, de hecho, pueda jugar en un Super Bowl o un Juego de Campeonato de la NFC o algo así».

La recuperación típica de una fractura de clavícula es de entre 3 y 4 meses.

Evans sufrió su lesión el lunes 20 de octubre. El Juego de Campeonato de la NFC está programado para el 25 de enero de 2026, dentro de casi exactamente 3 meses, y el Super Bowl LX se jugará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

Los Buccaneers tienen actualmente marca de 5-2 y han llegado a los playoffs 5 temporadas consecutivas, incluida una victoria en el Super Bowl después de la temporada 2020.

La lesión de Evans acabó con las esperanzas de lograr un récord en la NFL

Cuando Evans cayó al césped del Ford Field de Detroit después de estirarse para intentar atrapar un pase largo del mariscal de campo. panadero mayfieldHubo muchas lesiones que podrían haber sido.

Fue el primer juego de Evans después de se perdió 3 partidos por una lesión en el tendón de la corva – su segunda temporada consecutiva se perdió 3 juegos debido a un tendón de la corva. Evans también se golpeó la cabeza contra el césped, lo que significó una posible conmoción cerebral.

«(El personal de entrenamiento de los Buccaneers) estaba mirando su hombro derecho, pero verlo siendo sacado debería hacerles saber que tiene un dolor insoportable», dijo la reportera de ESPN Laura Rutledge durante la transmisión. «Finalmente lo están sacando porque estaba teniendo muchos problemas para salir solo del campo… la noticia oficial de los Tampa Bay Buccaneers es que está fuera por una conmoción cerebral y una lesión en el hombro».

El NFL Ian Rapoport de Network confirmó la peor noticia posible poco después del partido.

“WR Micro evans sufrió una fractura de clavícula y estará fuera la mayor parte del año, anunció el entrenador Todd Bowles”, escribió Ian Rapoport de NFL Network en su cuenta oficial X el 20 de octubre. “Absolutamente brutal”.

La lesión de Evans también pone fin a su búsqueda de un Récord de la NFL por duodécima temporada consecutiva con 1,000 yardas recibidas, rompiendo un empate entre él y el miembro del Salón de la Fama del Fútbol Americano Jerry Rice.

Los Buccaneers han agotado el espacio para receptores abiertos

Perder a Evans es simplemente una mala noticia más para la ofensiva de Tampa Bay, que ya no cuenta con un receptor abierto destacado. Chris Godwin (tobillo) y Jalen McMillan (cuello), y ninguno de los dos regresará pronto.

Más allá de eso, corredor de 1,000 yardas y corredor Bucky Irving se ha perdido los últimos 3 juegos por una lesión en el hombro, siendo tackle ofensivo derecho titular Lucas Goodeke Ha estado fuera desde la Semana 2 por una lesión en el pie; la misma semana es el guardia titular. Cody Mauch Sufrió una temporada que puso fin a una lesión en la rodilla.