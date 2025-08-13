El legislador Rizki Faisal propone la Comisión III posee RDP discutiendo la gravedad del manejo de casos en la oficina del fiscal hasta el KPK

Yakarta, Viva – Miembro RPD Facción Ri Golkar Rizki Faisal, propuesta al liderazgo Comisión III Para celebrar una reunión de audiencia (RDP) con sus socios, que está relacionado con el compromiso de manejar casos en Fiscalía, Polri Y KPK.

En este caso, Rizki nuevamente destacó el manejo de los casos de hallazgos de BPK RI en el proceso de adquisición de tres subsidiarias propiedad de PT Atlas Resources TBK por PT PLN Coal Investment en el período 2018-2020 que no se consideró de acuerdo con los procedimientos y podría dañar las finanzas estatales hasta cientos de billones de billones.

«Los hallazgos de BPK sobre la diferencia significativa en el precio de adquisición son una alarma grave. Este caso no debe detenerse en la investigación. La oficina del fiscal debe ser transparente y demostrar el compromiso de erradicar la corrupción al completar el proceso legal indiscriminadamente», dijo Rizki Faizal a través de su declaración escrita, el miércoles 13 de agosto de 2025.

Además, Rizki también alentó a la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) a monitorear, y si es necesario para hacerse cargo del manejo de este caso si hay indicios de estancamiento o intervención en el proceso del fiscal.

«No permita que casos como este asiento así. El DPR usará la función de supervisión para garantizar que se ejecute el proceso legal», dijo.

En su viaje, presidente presidente de Pt. Atlas Resources TBK Andre Abdi firmó la cooperación con PLNBBI para hacerse cargo de las acciones de ARII para cumplir con el suministro de carbón a PLN PLTU.

Pero en el proceso, BPK RI encontró muchas irregularidades que resultaron en el suministro de suministro a 7 PLTU en la isla de Java no se cumplió. Por lo tanto, en 2023, la oficina del fiscal de Yakarta High convocó al director de PT Atlas Resource Joko Kus Sulistyoko que se le pedirá una declaración en la investigación de la supuesta corrupción.