El legislador reveló que había una cocina MBG llena de miembros de la familia, 47 personas

Yakarta, Viva – El miembro de la Comisión de DPR IX, Muazzim Akbar, dijo que había una unidad de servicio de cumplimiento nutricional (Sppg) o cocina nutricional gratuita (MBG) llena por miembros familia Hasta los familiares, cuyos números llegaron a 47 personas.

«Sí, porque veo que también hay uno de los sppg que reclutó a su hijo, su sobrina, su esposa, suya, el acuerdo. empleado SPPG es solo 47 personas «, dijo Muazzim durante una reunión en la Comisión de la Cámara de Representantes IX, Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, miércoles 1 de octubre de 2025.

Muazzim afirmó ser mucho por estos hallazgos. Consideró que SPPG debería ser uno de los lugares que podría absorber los trabajos.

«Debido a que vemos, si es posible, ayer había esperanza de que pudiéramos absorber a los trabajadores alrededor del propio SPPG», dijo.

También encontró un SPPG en Bali que reclutó a los empleados no solo de la comunidad circundante. Pero gente de fuera de Bali.

«Ahora hay un sppg que veo bastante bien, que eligió ayer de la cooperativa de la policía que vi en Bali, por ejemplo, había 21 empleados de Java. No reclutó de alrededor, así que solo unos pocos fueron reclutados», dijo Muazzim.

Por lo tanto, solicitó que el reclutamiento de SPPG se endurezca y comprenda sobre la presentación de alimentos. Porque él encontró allí hombre de negocios que alberga más de un sppg.

«La próxima selección de SPPG se endurecerá.