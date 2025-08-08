El legislador pidió que la muerte de Prada Lucky fuera investigada a fondo, ¡los perpetradores fueron seriamente castigados!

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión I DPR RI Facción del Partido Nacional de Aperación (PKB), Por justos, criticando con dureza los incidentes de muerte Prada Lucky Chepril Saputra Namo, quien supuestamente fue asesinado como resultado persecución por los seniors de otros soldados TNI En el dormitorio territorial para el desarrollo de 834 Wakanga, Mere, Nagekeeo, East Nusa Tenggara (NTT).

Por Soleh instó al TNI a investigar a fondo este caso de manera transparente y proporcionar un castigo severo a los perpetradores. Nadie debería estar cubierto. Las investigaciones deben llevarse a cabo de manera transparente.

«Este incidente es muy alarmante. No debería haber omisión. El culpable debe ser juzgado y castigado en orden. La violencia en el cuerpo de TNI ya no debería ocurrir», dijo Soleh en su declaración, viernes 8 de agosto de 2025.

El legislador del Distrito Electoral de Java Occidental XI consideró que este tipo de incidente no solo violó la ley, sino que también dañó la imagen y el honor de la Institución TNI. La muerte de Prada Lucky realmente empañó el buen nombre del ejército.

«El TNI es un guardián de la soberanía del estado. La disciplina y el alma de Korsa deberían ser una fuerza positiva, no acostumbrada a cometer violencia contra otros soldados», dijo.

La policía militar debe moverse rápidamente para investigar y descubrir el caso. El TNI debe anunciar inmediatamente quién es los perpetradores de la violencia. Los perpetradores deben ser arrastrados inmediatamente a la corte para dar cuenta de sus acciones.

«Todos lamentamos la muerte de Prada Lucky. Las familias de las víctimas tienen derecho a la justicia. El TNI debe demostrar que están tomando medidas firmes contra sus miembros culpables, indiscriminadamente», dijo.

Soleh también le pidió al comandante TNI que se asegurara de que la cultura de la violencia en el entorno dormitorio y la unidad TNI se erradicen a las raíces. Hizo hincapié en que la necesidad de mejorar el sistema de desarrollo del soldado, incluida la aplicación interna estricta de la ley, para que no ocurrieran incidentes similares en el futuro.