El legislador de PKB vertió 2.5 toneladas de arroz y miles de litros de petróleo a través de operaciones de mercado baratas

Yakarta, Viva – Miembros de la facción DPRD PKB Dki Yakarta, Hengky Wijaya celebró una operación mercado barato en Pasar Jaya Pademangan, North Yakarta, sábado 23 de agosto de 2025.

Esta operación se llevó a cabo debido a las muchas quejas del público con respecto al alto precio arroz y precio aceite En el mercado.

«Por lo tanto, hoy nos centramos en vender dos productos principales, a saber, 1 aceite de cocina para Rp. 15,700 por litro, lo que está de acuerdo con el HET del gobierno central, y el empaque de arroz SPHP 5 kg para Rp. 50,000», dijo Hengky a los periodistas.

Hengky dijo que el entusiasmo de la comunidad dio la bienvenida a la operación del mercado barato era muy alto. Por lo tanto, su partido también planea enjuagar el evento de operaciones de mercado baratas cada semana.

«Si nos fijamos en el entusiasmo de esta alta comunidad, tal vez hagamos esta actividad con más frecuencia. Porque vemos que esto está muy aligerando la carga de la comunidad», dijo.

«Dios desee, haremos esta operación una vez por semana, pero en los diferentes mercados», continuó.

Hengky espera que esta operación de mercado barata pueda ayudar a las personas a obtener productos básicos a precios más asequibles.

«Para esta actividad, esperamos ayudar a aumentar la carga de la comunidad, al tiempo que ayudamos a mantener la estabilidad de los precios en el mercado», explicó Hengky.



Operaciones de mercado baratas en Pasar Jaya Pademangan, North Yakarta

Las operaciones de mercado baratas están destinadas a los residentes de Yakarta sin condiciones especiales. Las personas simplemente vienen a la ubicación y componen petróleo o arroz a precios asequibles.

En el mismo lugar, el norte de Yakarta KPKP Kasudin, Unang Rustanto, dijo que también acogió con beneplácito la actividad.

Entonces, espera que la actividad de hoy no solo se realice en un punto de ubicación. Sin embargo, puede llegar a todas las regiones de la ciudad capital.

«Nuestra esperanza es que en el futuro, por supuesto, no solo alcanzará en Pademangan. En algunas áreas, en Penjaringan, en Tanjung Priok puede, para que las quejas de las personas sobre cuáles son los nombres, podemos anticipar, podemos ayudar tanto como sea posible», explicó.