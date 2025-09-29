¡El legislador de Nasdem sabe quién se domina la cuota MBG, pidiendo mejorar!

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes IX, Irma Chaniago, no estaba tan sorprendido por el reconocimiento del jefe adjunto de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Naniek s deyang, quien afirmó haber sido contactado por los políticos para pedir raciones de cocina de alimentos nutricionales gratis o Mbg.

Irma afirmó haber oído hablar de la práctica de solicitar la ración de la Unidad de Servicio de Fulfamiento Nutricional, que es la Unidad de Administración de la Kitchen del Programa MBG, incluso él ya ha dicho esto en la reunión de audiencia de la Comisión de la Cámara de Representantes IX como socio de BGN.

«Escuchamos que, incluso yo he transmitido eso en RDP. Pero si se trata de eso, los amigos pueden encontrar el hecho de que en el campo. No necesito hablar porque este ya no es un secreto público y esto debe mejorarse», dijo Irma Chaniago en el complejo del Parlamento de Yakarta, lunes 29 de septiembre, 2025.

Este político nasdem sabe quién controla la cuota cocina mbg. Sin embargo, se mostró reacio a la polémica y decidió instar a BGN a evaluar y mejorar la gestión Sppg para no ser dominado por ciertos elementos.

«Sé exactamente quién controla la cuota. No necesito hablar, pero le digo a BGN, por favor arregla, actualiza nuevamente.

«He dicho la cuota ficticia. Una vez dije la cuota ficticia de SPPG. Una vez hablé.

En esa ocasión, Irma dijo que la Comisión de la Cámara de Representantes IX celebraría una reunión con BGN, Kemenkes, BPOM y el Ministerio de Educación y Cultura/Bkkbn el 1 de octubre de 2025, discutieron el tema de MBG.

«Allí celebraremos una reunión con ellos para hacer mejoras generales. Cómo entonces este BGN puede llevarse a cabo bien y el objetivo que se logre el Presidente puede lograrse», dijo «, dijo», dijo

Anteriormente, el subdirector de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) Nanik S deyang reveló que había un político que lo contactó y «pidió una cocina» para el Programa de alimentación nutritiva gratuita (MBG) en medio del aumento de los casos de envenenamiento en varias regiones.

Esto fue transmitido por Nanik cuando celebró una conferencia de prensa en su oficina el viernes 26 de septiembre de 2025. Nanik enfatizó su compromiso de llevar a cabo las instrucciones del presidente para garantizar la implementación del programa MBG para el cumplimiento de la nutrición de cada niño indonesio.

«Así que hay algo serio, hay un WA, ‘MBA, Nyenyenyye’. Respondí: ‘Eh, eres un político en lugar de ayudarme a comunicarme sobre el envenenamiento, en lugar de pedir una cocina'», dijo Nanik «

«Inmediatamente bloqueo, bloqueo, bloqueo. Estás delicioso para cuidar la cocina. Sí, no quiero ser así», continuó

Nanik enfatizó anteriormente que cerraría todas las cocinas de MBG que violaron las reglas. No importa quién sea el dueño de la cocina. «Quiero ser un general a rayas, a quién quieres, si viola, cerraré. No me importa. Porque esto está involucrado en la vida humana», dijo Nanik.