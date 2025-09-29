El legislador de Nasdem revela la práctica de comprar y vender certificados higiénicos para la cocina MBG, esta tarifa

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión IX RPD RHODE ISLAND, Irma Suryani Chaniago Destacando el plan del gobierno que requiere la Unidad de Servicios de Cumplimiento de Nutrición (SPPG) como gerente del programa de alimentación nutricional gratuita (Mbg) propio certificado Vale la pena higiénico y saneamiento (SLHS) para que el incidente envenenamiento MBG no se repite.

El político de Nasdem admitió que no estaba muy seguro de que la aplicación de los SLH obligatorios pudiera evitar completamente el problema de la intoxicación por MBG. Porque, hay hechos y eventos en el área constituyente, que se comercializan certificados como SLHS.

«No estoy seguro, porque he experimentado francamente en el distrito electoral, pero no necesito mencionar porque más tarde la gente también estará sujeta a problemas como ese», dijo Irma Chaniago en el complejo del Parlamento de Yakarta, lunes 29 de septiembre de 2025.

Político Nasdem Irma Suryani Chaniago

Irma dijo que había una práctica de comprar y vender la certificación higiénica, que estaba vinculada a un precio de Rp6-10 millones.

«Y eso es francamente en mi opinión, los trucos también, porque no se basa en hechos objetivos en el sppg. Debe comprar la certificación higiénica, que significa comprar y vender», dijo

Según Irma, requiere que SLHS evite que el envenenamiento de MBG no sea una solución, porque el potencial de fraude en la emisión de SLHS será un problema.

Es mejor, continuó, el gobierno coloca los recursos humanos correctos, tiene la capacidad de acuerdo con Tupoksi y es responsable, para ser incluido en el manejo del programa MBG.

«Quiero transmitir al gobierno es poner a las personas verdaderamente correctas en el lugar correcto. Por lo tanto, involucrar al Ministerio de Salud y sus derivados, a saber, las Oficinas de Salud, involucran a POM, POM y sus derivados a continuación, entonces Bkkbn y sus derivados están por debajo», dijo Irma.

Anteriormente, el Ministro Coordinador de la División de Alimentos, Zulkifli Hasan o Zulhas, requerían que todos los programas de gestión de la cocina SPPGPGPPPP de alimentación nutritiva gratuita (MBG) tenían certificados higiénicos y de saneamiento (SLHS).

Zulhas dijo que el certificado SLHS se usó previamente como condición para el establecimiento de SPPG, pero después del incidente desenfrenado de intoxicación alimentaria nutritiva libre, el gobierno decidió exigir que SPPG se encargara de la certificación para evitar la recurrencia del incidente de intoxicación por MBG.

«Debe o ser obligatorio. Cada SPPG debe tener SLHS. Debe», dijo Zulhas durante una conferencia de prensa después de la reunión de coordinación de Eventos Extraordinarios de Envenenamiento de MBG (KLB) en el Ministerio de Salud, domingo 28 de septiembre de 2025.

«Se verificará. Si no hay, esta (envenenamiento) sucederá una y otra vez», dijo

Reiteró que la seguridad de los niños ganadores de MBG era una prioridad, por lo que SPPG debe tener la certificación. «Debido a que la seguridad de nuestros hijos es una prioridad, SLHS es obligatoria para todos los sppg», dijo

El ministro coordinador, Zulhas, también le pidió al Ministro de Salud Budi Gunadi Sadikin que optimice los Puskemas y los UKS (esfuerzos de salud escolar) en todo el país que monitoree activamente a SPPG regularmente.

«Todos los pasos se toman abiertamente para que la gente crea que la comida servida es segura y nutritiva para todos los niños indonesios», dijo Zulhas.